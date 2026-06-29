Calendario Escolar 2026-2027 SEP: Estas son las vacaciones de Navidad tentativas

El término del actual ciclo escolar está cada vez más cerca, pues pese a que se había apuntado un posible adelanto del fin de clases, el Calendario Escolar 2026-207 no sufrió modificaciones.

El 11 de mayo las autoridades educativas de todas las entidades determinaron que las escuelas públicas y las incorporadas al Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) terminarán las clases el 15 de julio.

Sin embargo, en dicha junta también se estableció que cada estado podría determinar si adelantarían la conclusión del ciclo escolar debido a las condiciones climáticas, o por las actividades que se realizarán por el Mundial de Futbol.

TE RECOMENDAMOS: Hay riesgo de ceguera y muerte Cofepris alerta por venta de bebidas alcohólicas adulteradas previo al partido México vs Ecuador

Tomando en cuenta lo anterior, en algunas entidades se adelantará el fin del ciclo escolar para este martes 30 de junio, y en la capital se suspenderán clases el mismo día por el partido de México contra Ecuador.

La SEP no ha hecho público el Calendario Escolar 2026-2027; sin embargo, el 11 de mayo determinaron que el inicio oficial será el 31 de agosto, por lo que en La Razón te compartimos las fechas tentativas de las vacaciones de Navidad.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Vacaciones de navidad tentativas del Ciclo Escolar 2026-2027

Las fechas tentativas para las vacaciones de Navidad y fin de año del Ciclo Escolar 2026-2027 son las siguientes:

Inician el lunes 21 de diciembre del 2026

Concluyen el viernes 8 de enero del 2027

Además de este periodo vacacional, también se contempla uno adicional, por lo que tentativamente las vacaciones de Semana Santa serán del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027.

Tomando en cuenta los días de asueto oficiales para este 2026 y el 2027, los días en los que tentativamente se suspenderán clases el próximo ciclo escolar son los siguientes:

Miércoles 16 de septiembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Independencia de México

Lunes 2 de noviembre del 2026: Por el Día de Muertos

Lunes 16 de noviembre del 2026: Por la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana

Viernes 25 de diciembre del 2026: Por navidad

Viernes 1 de enero del 2027: Por Año Nuevo

Lunes 1 de febrero del 2027: Por la conmemoración del Día de la Constitución

Lunes 15 de marzo del 2027: Por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

Viernes 30 de abril del 2027: Por el Día del Trabajo

Miércoles 5 de mayo del 2027: Por la conmemoración de la Batalla de Puebla

Viernes 14 de mayo del 2027: Por el Día del Maestro

🎓👋 La maestra #RitaCetina tiene un mensaje para ti: ¿Quieres saber qué pasó con tu solicitud de apoyo para útiles y uniformes escolares?



¡Con tu número de folio puedes consultar fácilmente el estatus de tu trámite! 📚



👀 Sigue las indicaciones y revisa tu resultado aquí:… pic.twitter.com/bIsO1Md6lh — SEP México (@SEP_mx) June 10, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.