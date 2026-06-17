Dirigentes de Coordinadora acudirán

SEP y Segob reabren diálogo con CNTE

Secretarías de Educación Pública y Gobernación reabrieron el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que convocaron a una nueva reunión la tarde de este miércoles

Imagen de archivo sobre la CNTE.
Imagen de archivo sobre la CNTE. Foto: Cuartoscuro
Por:
Yulia Bonilla

Las secretarías de Educación Pública y Gobernación reabrieron el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que convocaron a una nueva reunión la tarde de este miércoles.

En tanto, los dirigentes de la Coordinadora acordaron que sí acudirán a la reunión con las autoridades federales.

El titular de la SEP, Mario Delgado, dio a conocer que la conversación para atender a la Coordinadora tendrá lugar nuevamente en las oficinas de la Segob.

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Aseguró que el objetivo de esta reunión es concretar algún acuerdo para el cierre del periodo escolar en curso.

“El fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”, dijo.

En la mesa también se prevé la participación del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

En tanto, los dirigentes de la Coordinadora acordaron que sí acudirán a la reunión con las autoridades federales.

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