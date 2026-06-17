SEP y Segob reabren diálogo con CNTE

Las secretarías de Educación Pública y Gobernación reabrieron el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que convocaron a una nueva reunión la tarde de este miércoles.

En tanto, los dirigentes de la Coordinadora acordaron que sí acudirán a la reunión con las autoridades federales.

El titular de la SEP, Mario Delgado, dio a conocer que la conversación para atender a la Coordinadora tendrá lugar nuevamente en las oficinas de la Segob.

Aseguró que el objetivo de esta reunión es concretar algún acuerdo para el cierre del periodo escolar en curso.

“El fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar”, dijo.

En la mesa también se prevé la participación del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

En tanto, los dirigentes de la Coordinadora acordaron que sí acudirán a la reunión con las autoridades federales.