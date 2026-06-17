CNTE marcha sobre Acoxpa y Tlalpan en busca de llegar al Estadio CDMX | VIDEO

La macha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su marcha sobre Avenida Acoxpa y la Calzada de Tlalpan, al sur de la capital, con el propósito de llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Alrededor de las 11:00 horas, los maestros disidentes marcharon sobre Tlalpan para ir hacia el Estadio Ciudad de México, en donde planean bloquear accesos al recinto, donde se jugará esta noche Uzbekistán-Colombia del Mundial de Futbol.

Los primeros en arribar al punto son los integrantes de la Sección 22, de Oaxaca, quienes esperan a que se les unan sus compañeros de Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, Zacatecas y Michoacán.

Ante el anuncio de la protesta, el Metro de la Ciudad de México ordenó el cierre de las estaciones Allende, Zócalo y Pino Suárez, frenando el paso a los maestros incluso en Bellas Artes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana cortó la circulación sobre Calzada de Tlalpan, en el entronque con la Calzada de Tasqueña.

▶️ #VIDEO | Comienza la marcha sobre avenida Acoxpa. Entre consignas y expresiones de protesta, profesores iniciaron su movilización con el propósito de llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México

📹: @DanielleLupin pic.twitter.com/xEHHdc8ANK — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 17, 2026

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FGR