CNTE marcha sobre Acoxpa y Tlalpan en busca de llegar al Estadio CDMX | VIDEO

La macha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su marcha sobre Avenida Acoxpa y la Calzada de Tlalpan, al sur de la capital, con el propósito de llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
Alrededor de las 11:00 horas, los maestros disidentes marcharon sobre Tlalpan para ir hacia el Estadio Ciudad de México, en donde planean bloquear accesos al recinto, donde se jugará esta noche Uzbekistán-Colombia del Mundial de Futbol.
Los primeros en arribar al punto son los integrantes de la Sección 22, de Oaxaca, quienes esperan a que se les unan sus compañeros de Guerrero, Ciudad de México, Chiapas, Zacatecas y Michoacán.
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Ante el anuncio de la protesta, el Metro de la Ciudad de México ordenó el cierre de las estaciones Allende, Zócalo y Pino Suárez, frenando el paso a los maestros incluso en Bellas Artes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana cortó la circulación sobre Calzada de Tlalpan, en el entronque con la Calzada de Tasqueña.
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FGR