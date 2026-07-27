Advierten en Mañanera de CSP impacto a desarrollo cognitivo de niños y adolescentes por ‘tecnoadicción’

El uso constante de plataformas y redes sociales durante la etapa de la niñez y la adolescencia conlleva altos impactos al desarrollo cognitivo de las generaciones en crecimiento, para quienes se estima que, de seguir con estas dinámicas, habrán perdido hasta 20 años de su vida detrás de las pantallas y el scrolleo consecutivo.

Las consecuencias fueron advertidas durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, en el marco del inicio de un debate nacional para consensuar con la población una regulación de estas plataformas a fin de reducir el consumo de redes entre la juventud.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, advirtió que se han generado pautas de dependencia entre gran parte de la población, pero hoy por hoy preocupa lo observado entre niños y jóvenes, cuyo desarrollo cerebral se ve intervenido por estas dinámicas.

“Cuando los niños y los adolescentes con ellos la adicción todavía es más profunda, adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se forman mientras se está formando el cerebro y esto será determinante para toda su vida”, dijo.

Además, resaltó que la población debe tomar conciencia sobre cómo operan las plataformas digitales y comentó que otros países como Francia ya han comenzado con una regulación a las redes sociales para garantizar un mejor desarrollo de la juventud.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que algunas encuestas dejan ver que 70 por ciento de padres de familia estarían de acuerdo con establecer un marco regulatorio en este tema y eso es lo que se buscará, que haya un consenso, ya que las consecuencias no sólo son para ellos como individuos, sino al desarrollo del país.

“Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia. Y que, entre todas y todos, tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales, el teléfono celular, pueden tener implicaciones para el resto de su vida. Y si son todos los niños y todos los adolescentes, pues son implicaciones en general para el desarrollo del país”, dijo.

Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones, explicó que el uso de las redes sociales detona la liberación de la dopamina cerebral, que se activa regularmente cuando se hace ejercicio y se produce bienestar, efecto que es el que pide al cuerpo repetir una actividad. Esto, comentó, es lo mismo que se produce cuando se juegan videojuegos, se consume redes sociales o alguna sustancia (drogas).

Comentó que ante una sobreestimulación el cerebro se protege a sí mismo, por medio del bloqueo a la producción de la dopamina, lo que lleva a que las actividades que antes generaban placer dejen de hacerlo.

La especialista señaló que el impacto va más allá, puesto que también se ve afectada la atención, concentración, manejo de emociones, toma de decisiones, lo que en pequeños lleva a problemas para aprender, controlarse, ser pacientes o solucionar problemas.

Expuso que todas las adicciones comparten el desarrollo de una incapacidad para dejar de consumir, un deterioro social, baja tolerancia.

En búsqueda de alternativas, expuso estudios que apuntan a que de los 0 a 6 años se puede quitar un dispositivo entre un día y una semana, para modificar el “hábito” que se tiene a su uso; de 6 a 12 años, un mes, mientras que de los 13 años en adelante debe de ser una disminución gradual.

La experta subrayó que, calculando el tiempo que actualmente los jóvenes pasan en redes sociales, se estima que perderán 20 años de su vida en estos dispositivos.

Lucía Magis Weinberg, Doctora en neurodesarrollo e investigadora de la Universidad de Washington, comparó que el cerebro de un adolescente es como un auto con acelerador con un freno en desarrollo, por lo que se debe tener presente que el impacto de las redes sociales en esta etapa de la vida implica consecuencias a su estabilidad

Comentó que las plataformas digitales interactúan con el “sistema de recompensas”, que lleva al desarrollo de hábitos poco saludables y estrés digital.

Advirtió que el uso constante de redes sociales lleva al adelgazamiento de zonas del cerebro que se traducen en un déficit de atención, mayor distracción y la necesidad de cambiar frecuentemente de tareas. A su vez, esto conduce a más errores, más esfuerzo, estrés y frustración que, en resumen, impacta negativamente el desarrollo cognitivo.

Como recomendaciones, comentó impulsar tiempos de desconexión, formar criterio sobre el tema y no sólo imponer restricciones.

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FGR