Sheinbaum felicita a Isaac del Toro y a medallistas mexicanos en Juegos Centroamericanos

Sheinbaum felicita a delegación mexicana en Juegos Centroamericanos y a Isaac del Toro por respectivos triunfos.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó nuevamente al ciclista mexicano Isaac del Toro por su tercer lugar en el Tour de Francia, así como a la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la cual, hasta la mañana de este lunes, sumó 43 medallas.

Durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo presentó un montaje en video que recopila los momentos más destacados de la participación de los mexicanos en sus respectivas competencias.

Así, el montaje presenta el momento en el que Del Toro concluye la última etapa del Tour de Francia, para después subir al podio como tercer lugar y levantar su trofeo.

“22 años tiene Isaac, y ya es el mejor ciclista joven del mundo, con su tercer lugar en el Tour de Francia. Muchas felicidades”, dijo, a propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Posteriormente, presentó otro montaje en video sobre la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde se aprecia la participación de atletas como Prisca Awiti (judo), Paulina Martínez (judo), David Millán (taekwondo), Sebastián Ruiz (ciclismo de ruta), Ana Pau Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz (tiro con arco), entre otros.

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ı Foto: Captura de video

Al final del video se muestra el medallero en su estado al corte de la mañana de este lunes, donde se aprecia que la delegación mexicana ha sumado 43 medallas, entre ellas 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce.

Durante la aparición de la delegación femenil de tiro con arco, la presidenta hizo un comentario en donde respaldó la necesidad de regular el uso de la tecnología en menores y, en su lugar, fomentar el deporte: “No creo que estas niñas hayan estado ocho horas en el celular”, dijo.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum escribió un mensaje en la red social X felicitando al ciclista Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia.

“Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad”, escribió la presidenta.

“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”, abundó.

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