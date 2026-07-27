Huracán ‘Genevieve’ se intensifica a Categoría 5, pero se aleja de México

El huracán ‘Genevieve’ se intensificó este lunes a Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, cada vez más lejos de territorio nacional, si bien se prevé que provoque algunas lluvias y chubascos en estados del Pacífico.

A través de su informe diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 03:00 horas de este lunes, el centro del huracán se localizó 855 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

No obstante, según el SMN, el huracán se desplaza hacia el noroeste, lejos del territorio nacional, a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Por lo anterior, se considera que se aleja progresivamente de las costas del país.

🌀El #Huracán #Genevieve se localiza a 855 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Los desprendimientos nubosos del sistema incrementan la probabilidad de #Lluvias en el occidente de #México. https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/NC8WLFEPDR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

A pesar de ello, el SMN advirtió que “los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional”.

En el mismo sentido, en un informe aparte, se advirtió que la circulación del huracán Genevieve en el océano Pacífico “reforzará la probabilidad de chubascos en Baja California Sur”.

Huracán 'Genevieve' se seguirá alejando de costas mexicanas. ı Foto: SMN

De esta forma, en el estado se prevén intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm), vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Sin embargo, el SMN aseguró que, debido a la distancia y trayectoria del huracán ‘Genevieve’ no se emiten recomendaciones.

Finalmente, el SMN informó que mantiene la vigilancia del huracán ‘Genevieve’, y detalló que, según estimaciones, se espera que para la tarde de este lunes el sistema meteorológico se degrade a Categoría 4, mientras se aleja progresivamente de las costas de Baja California Sur.

Huracán Fausto, Categoría 1, sigue alejándose de costas del país

En tanto, en un informe aparte, el SMN detalló que el Huracán Fausto, Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa alejándose del país.

De acuerdo con el más reciente reporte, Fausto se localizó a dos mil 775 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California.

🌀El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localiza a más de 2 mil km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, #BajaCalifornia.

🌀 El sistema ha abandonado la zona de vigilancia. pic.twitter.com/gObbbItju0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

En este sentido, el SMN detalló que, debido a la distancia, “el sistema no representa peligro para el territorio nacional” y “el sistema no genera efectos en el país”.

“Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, concluyó el SMN sobre Fausto.

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