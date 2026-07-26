‘Genevieve’ se fortalece a huracán categoría 4; trayectoria EN VIVO, dónde está y a dónde se dirige

Huracán "Genevieve", de categoría 4, visto desde un satélite de la NOAA, el 26 de julio de 2026.

“Genevieve” se ha fortalecido rápidamente este domingo a huracán de categoría 4 mientras avanza sobre aguas del océano Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés), el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, y se espera que se intensifique a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson antes de debilitarse a mitad de la semana entrante.

“Genevieve” se desplaza con dirección al oeste-noroeste a unos 22 kilómetros por hora. Se ubicó aproximadamente a 875 kilómetros al suroeste de Playa Punta Pérula, Jalisco, y a 855 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

🌀El centro del #Huracán #Genevieve, ahora de categoría 4 en la escala Saffir-Sipmson, se localiza a 855 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/TeZlxCRtal — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

México, fuera de peligro por ‘Genevieve’

Debido a su distancia y trayectoria, el fenómeno hidrometeorológico no representa peligro para México; sin embargo, mientras se desplaza en paralelo a las costas del Pacífico mexicano sus desprendimientos nubosos podrían elevar la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del occidente:

Jalisco , al oeste, centro, sur y este

Colima

Michoacán , al centro y norte

Guerrero, al este y noreste

Asimismo, el NHC prevé que el oleaje generado por “Genevieve” alcance el occidente y sur de la península de Baja California este lunes, lo que podría provocar “olas potencialmente mortales” y peligrosas corrientes marinas.

Sigue EN VIVO la trayectoria de ‘Genevieve’

“Genevieve” es el séptimo fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que inició el pasado 15 de mayo y se espera que concluya hasta el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta este 26 de julio se han registrado cinco tormentas tropicales y dos huracanes:

Amanda , tormenta tropical

Boris , tormenta tropical

Cristina , tormenta tropical

Douglas , tormenta tropical

Elida , tormenta tropical

Fausto , huracán categoría 1

Genevieve, huracán categoría 4

¿Cuál es la trayectoria del huracán ‘Fausto’?

Por otra parte, más al noroeste en el océano Pacífico, “Fausto” avanza como huracán categoría 1 en dirección a las islas de Hawái.

Según el pronóstico del NHC, “Fausto” perderá fuerza en los próximos días hasta degradarse a tormenta tropical, aunque advirtió que podría generar olas importantes en partes de Hawái.

“Fausto” presentó vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, y se ubicó a unos mil 190 kilómetros al este de Hilo, Hawái. A las 21:00 horas del domingo 26 de julio, se desplazaba hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora.

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cehr