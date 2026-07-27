Dieciséis por ciento de estaciones siguen sin cumplir acuerdo de precio límite al diésel: Profeco

A casi tres meses del acuerdo con la Federación para que el precio del diésel no exceda los 27 pesos por litro, 16 por ciento de establecimientos siguen sin cumplir tal convenio en el país.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, expuso que durante el último monitoreo en la república se encontró que ocho mil 603 comercios sí cumplen el acuerdo y representan a 84 por ciento del sector.

Por el contrario, mil 538 estaciones siguen sin acatar el precio límite que se estableció en abril con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el monitoreo de precios a alimentos de la canasta básica, destacó que para la última semana se encontró que el promedio del kilo del pollo entero está en 39.6 pesos.

También resaltó que en la actual edición de la Revista del Consumidor se comparte una guía de consumo del camarón mexicano, para exhortar al consumo nacional.

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FGR