Huracanes 2026: lista de nombres de todos los ciclones tropicales de la temporada

Temporada de huracanes 2026: te contamos cuándo inicia y cuántos ciclones se esperan

De cara al inicio de la temporada de ciclones tropicales 2026, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés) dio a conocer el listado de nombres para identificar a los fenómenos hidrometeorológicos.

Según el pronóstico de ciclones tropicales de la Secretaría de Marina, la temporada ciclónica inicia el próximo 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico. En ambos, la temporada concluye el 30 de noviembre, en la recta final del otoño.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este año se esperan hasta 18 huracanes de categoría 1 a 5. Particularmente, en el océano Pacífico se prevé la formación de hasta 21 eventos ciclónicos, entre tormentas tropicales y huracanes:

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De 9 a 10 tormentas tropicales

De 5 a 6 huracanes categoría 1 o 2

De 4 a 5 huracanes categoría 3, 4 o 5

Pronóstico para la temporada de ciclones 2026 en el océano Pacífico. ı Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Nombres de ciclones para la temporada 2026 en el océano Pacífico

Por separado, el Centro Nacional de Huracanes dio a conocer un listado de 24 nombres que llevarán los ciclones durante la temporada 2026 en el océano Pácífico:

Amanda Boris Cristina Douglas Elida Fausto Genevieve Hernan Iselle Julio Karina Lowell Marie Norbert Odalys Polo Rachel Simon Trudy Vance Winnie Xavier Yolanda Zeke

Nombres para ciclones tropicales en el océano Pacífico durante la temporada 2026. ı Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico para la temporada 2026 en el océano Atlántico

Durante la temporada de ciclones en el océano Atlántico, incluidos el Golfo de México y el mar Caribe, se esperan hasta 15 fenómenos hidrometeorológicos:

De 7 a 8 tormentas tropicales

de 3 a 5 huracanes de categoría 1 o 2

De 1 a 2 huracanes de categoría 3, 4 o 5

Pronóstico para la temporada de ciclones en el océano Atlántico. ı Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Nombres de ciclones para la temporada 2026 en el océano Atlántico

Para el océano Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes compartió la lista de 21 nombres para identificar a los eventos ciclónicos durante la temporada 2026:

Arthur Bertha Cristobal Dolly Edouard Fay Gonzalo Hanna Isaias Josephine Kyle Leah Marco Nana Omar Paulette Rene Sally Teddy Vicky Wilfred

Nombres para ciclones tropicales en el océano Atlántico durante la temporada 2026. ı Foto: Servicio Meteorológico Nacional

¿Cómo se nombran los huracanes?

El proceso de nombrar huracanes tiene como objetivo facilitar la comunicación y reducir la confusión durante las alertas y reportes meteorológicos. Los nombres, nombres cortos y distintivos, se asignan en orden alfabético y alternan entre géneros masculinos y femeninos.

Estas denominaciones se utilizan para identificar a los ciclones tropicales desde que alcanzan la categoría de tormenta tropical y hasta que se convierten en huracán.

Desde 1953, las tormentas tropicales comenzaron a nombrarse a partir de listas elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes. Actualmente, estas listas se actualizan por un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial.

En caso de que un huracán provoque daños significativos o pérdidas humanas, su nombre puede ser retirado de la lista y no volver a ser utilizado, como ha ocurrido con los nombres Katrina, Wilma, Otis, John y, más recientemente, Melissa, que el 28 de octubre de 2025 tocó tierra como huracán categoría 5 en Jamaica y dejó más de 90 personas muertas.

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cehr