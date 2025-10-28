Declaran a Jamaica como ‘zona de desastre’ tras impacto del huracán ‘Melissa’

Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica, declaró al país como “zona de desastre” tras el impacto del “Melissa” como huracán categoría 5 al suroeste de la isla en el Caribe.

De acuerdo con el premier, la declaración permitirá al gobierno jamaicano gestionar la respuesta al ciclón, que al mediodía de este 28 de octubre tocó tierra cerca de New Hope, parroquia de Westmoreland, en el condado de Cornwall.

Jamaica Declared a Disaster Area; Order to Prevent Price Gouging Renewed. pic.twitter.com/11I9QjKuGm — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025

Tras ingresar a territorio jamaiquino, “Melissa” se degradó a huracán categoría 4 y posteriormente a categoría 3, con vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Mientras se aleja de la isla, “Melissa” avanza a 13 kilómetros por hora sobre aguas del Caribe con dirección al este de Cuba, donde se prevé que la madrugada de este miércoles 29 de octubre toque tierra como un “poderoso huracán mayor” en la costa sur, entre Granma y Santiago de Cuba.

Ante la cercanía del ciclón, en Santiago de Cuba se encuentran han sido evacuadas 281 mil personas y trasladadas a 101 centros de evacuación, informó Beatriz Johnson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial.

Se espera que el huracán mantenga su fuerza al cruzar la isla de Cuba, para luego continuar su trayectoria hacia las Bahamas y cerca de las Bermudas.

Hurricane #Melissa Advisory 30A: Powerful Melissa Moving Toward Eastern Cuba. Conditions Expected to Deteriorate Rapidly Over the Next Several Hours. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2025

Sigue EN VIVO la trayectoria de “Melissa”

“Melissa” es el decimotercer fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Atlántico, que inició el 1 de junio y se extiende hasta el 30 noviembre.

Hasta este 28 de octubre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el Atlántico se han registrado ocho tormentas tropicales y cinco huracanes: uno de categoría 2, uno de categoría 4 y tres de categoría 5.

Andrea , tormenta tropical

Barry , tormenta tropical

Chantal , tormenta tropical

Dexter , tormenta tropical

Erin , huracán categoría 5

Fernand , tormenta tropical

Gabrielle, huracán categoría 4

Humberto, huracán categoría 5

Imelda , huracán categoría 2

Jerry , tormenta tropical

Karen , tormenta tropical

Lorenzo , tormenta tropical

Melisa, huracán categoría 5

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr