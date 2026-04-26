Gobernadores del Valle de México respaldan el Tren Felipe Ángeles como eje de integración regional

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, junto con el gobernador Julio Menchaca Salazar, cerraron filas durante la inauguración del Tren ‘Felipe Ángeles' para impulsar un modelo de movilidad metropolitana con alcance regional. Los tres mandatarios coincidieron en que la nueva infraestructura ferroviaria articula una de las zonas urbanas más extensas y dinámicas del mundo.

Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, subrayó que la ruta dignifica a comunidades históricamente marginadas como Jaltocan, en Nextlalpan. La funcionaria destacó que el trayecto impulsa el desarrollo regional y garantiza el derecho a la movilidad para miles de familias mexiquenses. Bajo su perspectiva, esta entrega representa un “acto de justicia social que transforma la vida cotidiana mediante infraestructura de primer nivel”.

La mandataria mexiquense afirmó que “esta obra acercará oportunidades, reducirá distancias y mejorará la existencia de quienes cada día se esfuerzan por salir adelante”, y aseguró que este sistema de transporte lleva el segundo piso de la Cuarta Transformación de forma directa a los hogares más necesitados del estado.

El segundo piso de la Cuarta Transformación se vive en el #EdoMex.



Fue un placer acompañar a la Presidenta de México, la Doctora @Claudiashein, en la inauguración del tren “Felipe Ángeles” Buenavista-AIFA, una obra que consolida el derecho a la movilidad de las familias de… pic.twitter.com/8bvlDTcAbV — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 26, 2026

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, definió al tren como una pieza estratégica para articular la región más importante del país, donde se genera una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La mandataria enfatizó que Buenavista recupera su rol histórico como nodo ferroviario central, al permitir transbordos hacia el Metro, Metrobús y Ecobici.

La mandataria detalló que la integración de los aeropuertos de Toluca, Ciudad de México y el AIFA consolida un esquema de conectividad moderno sin recurrir a proyectos faraónicos. “Demostramos que no necesitábamos el aeropuerto de Texcoco para centralizar al país, sino un sistema diversificado y distribuido como el que hoy se fortalece”, remarcó.

Durante décadas la movilidad integrada fue promesa, hoy es realidad que conecta estados, acorta distancias y dignifica el transporte público.



En solo 43 minutos, Buenavista vuelve a ser el gran nodo ferroviario del país, enlazando Metro, Metrobús, Trolebús y Ecobici. pic.twitter.com/Di1U2VDWVE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 26, 2026

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, celebró la extensión de la vía que eventualmente llegará hasta Pachuca. El político puntualizó que “la conexión directa con la capital del país significa un cambio trascendental para nuestra entidad y asegura un futuro próspero para los ciudadanos”.

Menchaca Salazar destacó el impacto económico que genera la inversión en una zona metropolitana que produce el 25 por ciento del PIB nacional. Asimismo, reconoció la labor del cuerpo de ingenieros militares en la construcción de este sistema de transporte eficiente.

“Estoy más convencido que nunca, igual que millones de mexicanos, que el segundo piso de la transformación también viaja en tren”, sentenció el mandatario.

La inauguración del Tren Felipe Ángeles, Buenavista–AIFA es un hecho histórico para la movilidad en la zona centro del país, porque acerca destinos, facilita los traslados diarios y mejora la conexión con el aeropuerto para beneficio de miles de personas.



¡Enhorabuena,… pic.twitter.com/cruKeICGFV — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) April 26, 2026

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LMCT