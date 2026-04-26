México condena atentado en Colombia y llama a rechazar la violencia

El ataque explosivo fue el más grave de las últimas semanas

La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su respaldo a Colombia tras el atentado con explosivos que dejó víctimas mortales en la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. La dependencia fijó postura este domingo por la noche a través de un mensaje en redes sociales.

El ataque ocurrió el sábado cuando un artefacto explosivo detonó sobre esa vía estratégica del suroccidente colombiano, lo que provocó la muerte de al menos veinte personas y dejó varios heridos, de acuerdo con reportes de autoridades locales. La agresión también causó daños materiales y obligó al cierre temporal de la circulación, en una zona donde operan organizaciones criminales que disputan el control territorial.

A través de un mensaje oficial, la cancillería mexicana expresó “solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con el pueblo de Colombia por los hechos registrados el sábado en la carretera Panamericana, en Cajibío”.

La cancillera enfatizó la vía pacífica como principio frente a cualquier disputa, e insistió en que “México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población”.

La @SRE_mx expresa su solidaridad con las familias de víctimas y el pueblo de Colombia por los hechos registrados el sábado en la carretera Panamericana, en Cajibío.



México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 26, 2026

Este atentado se suma a una serie de hechos violentos registrados en el Cauca, una región marcada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, lo que mantiene en alerta a las autoridades colombianas y a la comunidad internacional.

Ante esta situación, el ministro de Defensa colombiana, Pedro Sánchez, quien presidió un consejo de seguridad en Popayán, la capital del departamento del Cauca acusó del ataque al Estado Mayor Central, una disidencia de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazó un acuerdo de paz de 2016.

Entre el viernes y el sábado pasados se registraron 26 ataques en los departamentos del Cauca y Valle, incluidos dos con vehículos cargados con explosivos contra instalaciones militares de las ciudades de Cali y Palmira.

Colombia sufrió un ataque con explosivos que dejó 20 muertos ı Foto: Reuters

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LMCT