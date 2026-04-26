Sube a 20 cifra de muertos por ataque con explosivos en Cauca, Colombia | VIDEO

Elementos del Ejército de Colombia resguardan la visita de una candidata presidencial a la zona del atentado.

Aumentó a 20 la cifra de muertos y a 36 la de heridos a causa de la explosión de un vehículo ocurrida el sábado en la vía Panamericana, en Cajibío, en el Cauca, Colombia, según informó el gobernador de este departamento, Octavio Guzmán.

A través de una publicación en redes sociales, Guzmán Gutiérrez presentó las cifras actualizadas de lo que llamó “el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca”.

🇨🇴 | URGENTE: Se reporta atentado terrorista en el suroccidente de Colombia en la Vía Panamericana, al suroeste del país, y que ha dejado al menos 7 muertos y más de 20 heridos. pic.twitter.com/j1g6UUTewa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 25, 2026

Así, puntualizó que, al momento de su publicación (las 10:00 horas en el centro de México), hay 20 civiles fallecidos: 15 mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad.

Asimismo, aclaró que hay 36 personas heridas, de las cuales tres permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos. Asimismo, entre las lesionadas hay cinco menores de edad, quienes, dijo el gobernador, están fuera de peligro.

En el mismo sentido, el gobernador del Cauca aseguró que se sigue trabajando en la caracterización de las víctimas y en la atención a las familias que requieren auxilio funerario.

Captura de un video que presuntamente muestra los momentos previos al atentado. ı Foto: Reuters

También, destacó que se ha trabajado para restablecer la vía afectada por la explosión, a partir de la intervención del cráter resultante, de aproximadamente 200 metros cúbicos.

En el terreno político, Octavio Guzmán aseguró que se está llevando a cabo un Consejo de Gobierno para definir medidas de “seguridad, acompañamiento, auxilios humanitarios, atención psicosocial y apoyo integral a las víctimas de este hecho lamentable”.

También, decretó tres días de duelo en memoria de los al menos 20 fallecidos por este ataque.

Lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral.



Nos encontramos en Consejo de Gobierno… pic.twitter.com/ExqtAghOYw — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 26, 2026

“En próximos días realizaremos un acto simbólico por nuestras víctimas, y esperamos contar con todas las fuerzas vivas del departamento, en unidad”, abundó el gobernador.

Octavio Guzmán condenó el ataque, y dijo que “frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral. [...] Aquí estamos, al frente de la situación por nuestro pueblo”, escribió en X.

Hasta la mañana de este domingo, autoridades colombianas habían reportado 19 muertos, según cifras recogidas por agencias internacionales.

Este número por sí mismo ya representaba un aumento significativo conforme al reporte inicial del sábado, cuando se contaron al menos siete muertos.

El sábado, un artefacto explosivo detonó al paso de varios vehículos sobre la vía Panamericana, a la altura de Cauca. Se ha atribuido este ataque al Estado Mayor Central, disidencia de las FARC que mantiene actividades de guerrilla en varias regiones del país.

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