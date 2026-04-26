Tormenta eléctrica y lluvia por 48 horas: ¿Qué zonas serán las afectadas HOY 26 de abril?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia informó el sábado que en algunas zonas del país se registrarían severas condiciones climáticas, por lo que activó los protocolos de emergencia.

De acuerdo con el Ideam, se registró un aumento en los volúmenes de precipitación de aproximadamente 53.9 por ciento el 25 de abril, por lo que se activó la alerta roja y naranja en algunas zonas de Colombia.

Apuntó que las lluvias intensas se concentraron en los municipios de los departamentos de Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Casanare, Cesar y Cundinamarca; y precisó que el valor más alto de precipitación acumulada fue de 131,0 milímetros en departamento del Meta de Cabuyaro.

Mapa de precipitación en Colombia 25 de abril ı Foto: Ideam

Pronóstico de lluvia en Colombia 26 de abril

Para este domingo, el Ideam informó que los volúmenes de precipitación registraron un descenso, pues pasaron de 53.9 por ciento a 46.6 por ciento.

El Ideam apuntó que las lluvias más intensas en Colombia se concentraron en los departamentos de Boyacá, Meta, Casanare, Antioquia, Cesar, Norte de Santander Cauca, Vichada y Cundinamarca.

Se emitió alerta roja en las zonas del Catatumbo, Alto Magdalena, Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Nechí, y Meta por la alta probabilidad de crecientes súbitas y niveles altos en las cuencas de los ríos.

Mapa de precipitación en Colombia 26 de abril ı Foto: Ideam

También hay alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en algunos municipios de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima.

En las zonas del Catatumbo, Alto Magdalena, Saldaña, Medio Magdalena, Sogamoso, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Nechí, Cesar, Guaviare, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Caguán, Putumayo, Mira, Patía, San Juan hay alerta naranja por crecientes súbitas y niveles altos de las cuencas de los ríos.

Alertas hidrológicas Colombia 26 abril ı Foto: Ideam

Mientras que en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca hay alerta naranja por moderada probabilidad de deslizamientos de tierra.

El Ideam informó que durante la tarde y noche de este domingo se pronostica la reactivación de las lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas en los sectores de los siguientes departamentos:

La Guajira

Cesar

El sur de Bolívar

Antioquia

Norte de Santander

El oriente y sur de Santander

Boyacá

El centro-oriente de Cundinamarca

El occidente de Tolima

El oriente de Caldas

El occidente de Risaralda

Huila

El centro-oriente y suroriente de Chocó

El centro-oriente de Valle del Cauca

Cauca y Nariño

El occidente de Arauca

Ek centro-occidente de Meta

Caquetá

El suroriente de Guainía

El sur de Vaupés

El occidente de Amazonas.

🚨Para la tarde y noche de hoy domingo #PronósticoIdeam anticipa una reactivación de las lluvias 🌦️ 🌧️ con posibilidad incluso de tormentas⚡ eléctricas, en sectores de los departamentos de La Guajira, Cesar, sur de Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, oriente y sur de… pic.twitter.com/RNLJH4M7qA — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) April 26, 2026

Asimismo, precisó que se pronostican posibles lloviznas en áreas del sur de Magdalena, Casanare, Vichada, Guaviare y Putumayo; mientras que en “San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado.”

Alertas hidrológicas Colombia 26 abril ı Foto: Ideam

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.