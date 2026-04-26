Atacante de cena en Washington asegura que todo el gabinete de Trump era su objetivo; llama ‘traidor’ a presidente

Un elemento de seguridad resguarda el exterior de la Casa Blanca, tras los hechos del sábado en el Washington Hilton.

Se publicó un supuesto manifiesto de Cole Allen, sospechoso de disparar en la Cena de Corresponsales en Washington, el sábado, en donde explica que los integrantes del gabinete del presidente Donald Trump eran objetivos de su ataque, además de que se refirió al mandatario como un “pedófilo, violador y traidor”.

Lo anterior confirma lo que dijo más temprano el fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, quien adelantó que la principal línea de investigación del ataque apuntaba a que éste era contra altos mandos del Gabinete federal, incluido, probablemente, el presidente.

Detención de Cole Tomas Allen, sospechoso del ataque en Cena de Corresponsales en Washington. ı Foto: Reuters

En el documento supuestamente firmado por Allen, difundido por agencias internacionales, el sospechoso explicó que su ataque estuvo motivado porque, al ser “un ciudadano de los Estados Unidos”, no iba a permitir que “un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Aunque no menciona directamente al presidente Donald Trump, utiliza términos que en meses recientes se le han imputado al mismo, por su presunta relación con los crímenes sexuales del fallecido empresario Jeffrey Epstein.

🇺🇸 | URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

En este sentido, Allen brindó más detalles sobre el ataque ejecutado el sábado, y aclaró que todos los integrantes del Gabinete de Trump eran objetivos directos, excepto Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Puntualizó que los agentes del Servicio Secreto hubieran sido objetivos “solo de ser necesario”, y que, de ser así, se hubiera buscado incapacitarlos sin privarlos de la vida.

El personal de seguridad del hotel no sería objetivo del ataque “a menos que ellos me disparen a mí”, al igual que la Policía del Capitolio y la Guardia Nacional.

Una ventana rota en el Washington Hilton, resultado del ataque del sábado. ı Foto: Reuters

Mientras que, según explicó el sospechoso, los empleados del hotel y los huéspedes “no son objetivos en ningún sentido”.

No obstante, el sospechoso dijo en el manifiesto que “pasaría por encima de casi todos si fuera absolutamente necesario”.

“Aun así, pasaría por encima de casi todos aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (bajo la base de que la mayoría de las personas eligieron asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices), pero realmente espero que no se llegue a eso”, se lee en el manifiesto.

Cole Allen sent a manifesto shortly before the attack, writing:



I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. pic.twitter.com/xJxHUPtnUO — Clash Report (@clashreport) April 26, 2026

Por otro lado, Cole Allen escribió una extensa lista de “disculpas” a personas cercanas a él, entre ellas a sus padres, colegas y estudiantes, a quienes, dijo, mintió para que le permitieran ejecutar su plan en la cena del gobierno estadounidense.

Ayer, Cole Allen forcejeó con la seguridad del hotel Washington Hilton, en donde se encontraban integrantes del gabinete de Donald Trump reunidos con integrantes de la prensa, y disparó contra los asistentes.

Trump, su esposa Melania y otros integrantes del gabinete fueron resguardados. Solo resultó herido un agente del Servicio Secreto.

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