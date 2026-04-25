Atentado en Cauca, Colombia, deja al menos siete muertos y 17 heridos | VIDEO

Un atentado con explosivos registrado la tarde del sábado 25 de abril de 2026 dejó al menos siete personas muertas y 17 heridas en el suroeste de Colombia, en un hecho que vuelve a evidenciar el deterioro de la seguridad en esta zona del país.

De acuerdo con reportes preliminares, la explosión ocurrió sobre la Vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, en el departamento de Cauca.

El artefacto fue detonado al paso de varios vehículos, lo que provocó una fuerte onda expansiva que dejó automóviles destruidos y daños visibles en la carretera.

🔴 #URGENTE | Atentado en Colombia: siete muertos y 17 heridos tras un atentado terrorista en la vía Panamericana, departamento del Cauca. Un artefacto explosivo destruyó un tramo de la carretera y afectó a varios vehículos en el sector de El Túnel, en Cajibío. pic.twitter.com/GMVUYo3OZI — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 25, 2026

Tras el ataque, cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad se movilizaron al sitio para atender a las víctimas y acordonar la zona. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos en condición delicada, mientras peritos iniciaron las primeras diligencias para esclarecer la mecánica de la explosión.

El atentado ocurre en un contexto de creciente violencia en el suroeste colombiano, particularmente en Cauca y zonas cercanas del Valle del Cauca. En días recientes se han reportado otros hechos similares, incluidos ataques con explosivos en la ciudad de Cali, algunos de ellos dirigidos contra instalaciones de seguridad.

El Cauca es objeto hoy de varias acciones armadas, la más fuerte en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, sector El Túnel.



Reportan que hay muertos y heridos que están siendo trasladados a centros asistenciales y esta la vía totalmente cerrada. #Colombia #Cauca pic.twitter.com/VJHrcAit0b — Informativa (@Informativaco) April 25, 2026

Autoridades colombianas han señalado que detrás de esta escalada podrían estar estructuras disidentes de las extintas FARC, en particular grupos que operan bajo el llamado Estado Mayor Central, los cuales mantienen presencia activa en esta región estratégica.

Tras lo ocurrido, el gobierno de Colombia condenó el ataque y anunció el reforzamiento de la presencia militar y policial en la zona, al tiempo que se desplegaron operativos para ubicar a los responsables.

La ofensiva se da en paralelo a visitas oficiales en la región para evaluar la situación de seguridad, lo que subraya la tensión que persiste en el área.

🇨🇴 | El video muestra el pánico de varias personas tras un atentado terrorista en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. pic.twitter.com/4M7V5zjuNQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

El departamento de Cauca es considerado uno de los puntos más complejos del país en materia de orden público, debido a su ubicación estratégica para rutas ilegales y la presencia de diversos grupos armados.

La Vía Panamericana, donde ocurrió el atentado, es además un corredor clave para la movilidad y el comercio, por lo que ataques de este tipo tienen un impacto directo tanto en la seguridad como en la actividad económica de la región.

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MSL