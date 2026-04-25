Trump cancela viaje de delegación de EU a Pakistán, para negociar con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Fox News que canceló el viaje de la delegación de su país que iría a Pakistán para continuar con los diálogos con Irán, en favor de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto entre ambos países.

Así lo informó Aishah Hasnie, periodista y corresponsal de la Casa Blanca para Fox News, quien aseguró que, a través de una llamada telefónica, el mandatario estadounidense le aclaró que el viaje no se llevará a cabo.

🇺🇸🇮🇷 | URGENTE: Trump dice que canceló el viaje de los negociadores de EE.UU. a Pakistán para conversaciones sobre Irán, según informa Fox News. pic.twitter.com/Z1ZqKTrJhe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 25, 2026

Según la comunicadora, Trump dijo que un viaje de este tipo sería un despropósito, pues solo “hablarían de nada”.

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“Acabo de decirle a mi gente hace un rato que se estaban preparando para irse, y les dije: ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada‘”, dijo Trump, citado por Aishah Hasnie de Fox News.

🚨 BREAKING: President Trump just told me over the phone he has unilaterally cancelled Witkoff and Kushner’s trip to Pakistan to meet with the Iranians.



"I've told my people a little while ago they were getting ready to leave, and I said, 'Nope, you're not making an 18 hour… — Aishah Hasnie (@aishahhasnie) April 25, 2026

Ayer, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había confirmado que la delegación viajaría este sábado a Pakistán. La misma estaría encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

“Puedo confirmar que Witkoff y Kushner volarán mañana por la mañana a Pakistán para entablar conversaciones directas, mediadas por los paquistaníes, quienes han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso”, dijo Leavitt el viernes a la misma cadena televisiva.

Steve Witkoff, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Incluso, autoridades iraníes se habían alistado para los diálogos con Estados Unidos. Según medios nacionales del país persa, el ministro de exteriores, Abbas Araqchi, había entregado a Pakistán una lista de “respuestas” a las propuestas de Estados Unidos de cara a la siguiente ronda de diálogos.

La lista de Araqchi era “exhaustiva y aborda todas las preocupaciones de Teherán”, según recogieron los medios estatales.

Sin embargo, Irán no había cambiado de postura en torno a su negativa de continuar el diálogo con Estados Unidos, ante lo que llamó “expectativas poco realistas” de Washington.

Lo anterior ocurre mientras Donald Trump extendió el alto el fuego con Irán hasta que, dijo, se conozca el resultado de las negociaciones, “sea cual sea”.

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