Estados Unidos permitirá a Gobierno venezolano pagar defensa de Nicolás Maduro

Manifestantes en favor de la liberación de Nicolás Maduro sostienen una foto del expresidente junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos acordó modificar parcialmente sus sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo venezolano pague la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

De acuerdo con información recogida por agencias internacionales, la decisión se formalizó mediante licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

"Liberen a Nicolás Maduro y a Cilia Flores", se lee en un gratifi durante una marcha en Caracas, Venezuela. ı Foto: Reuters

Las nuevas disposiciones autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas, entre ellas que los recursos provengan de fondos disponibles después del 5 de marzo de 2026 y que no se utilicen depósitos restringidos vinculados a gobiernos extranjeros.

La medida responde a una disputa legal planteada por la defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, quien argumentó que las sanciones impedían garantizar el derecho constitucional a contar con un abogado de elección, lo que podría afectar la validez del proceso judicial.

Manifestantes sostienen retratos de Nicolás Maduro, Simón Bolívar y Hugo Chávez, en Caracas, Venezuela. ı Foto: Reuters

En ese contexto, la defensa solicitó la desestimación del caso; sin embargo, tras la flexibilización de las sanciones, los acusados retiraron dichas mociones al considerar resueltos los obstáculos legales.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron detenidos el 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde permanecen encarcelados a la espera de juicio.

Manifestantes en favor de la liberación de Nicolás Maduro sostienen una foto del expresidente junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela. ı Foto: Reuters

Ambos se han declarado no culpables de los cargos, que incluyen conspiración para el narcotráfico y presuntos vínculos con el envío de cocaína hacia territorio estadounidense.

Durante audiencias previas, el juez federal Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la pertinencia de bloquear los pagos a la defensa, al considerar que el derecho a la asistencia legal debía prevalecer.

No obstante, fiscales argumentaron que las restricciones respondían a intereses de seguridad nacional y política exterior, competencias exclusivas del poder ejecutivo.

Sin embargo, esta nueva decisión se enmarca en un contexto de relajación progresiva de sanciones y una mejora en las relaciones entre Washington y Caracas tras cambios en el liderazgo político venezolano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez.

Con información de Reuters y Europa Press.

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