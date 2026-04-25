Ataque masivo ruso en Dnipro, Ucrania, deja al menos 7 muertos y decenas de heridos

Columnas de humo se elevan sobre la ciudad ucraniana tras el bombardeo masivo con drones y misiles.

Un ataque masivo de Rusia contra Ucrania dejó al menos siete muertos y más de 30 heridos en la ciudad de Dnipro, en el sureste del país, tras una ofensiva nocturna que incluyó el lanzamiento de más de 650 drones y misiles.

Según autoridades locales, el bombardeo provocó el colapso parcial de un edificio de apartamentos, donde equipos de rescate recuperaron varios cuerpos entre los escombros.

Además, un segundo ataque registrado horas después en la misma zona causó otra víctima mortal y nuevos heridos, lo que elevó el saldo total.

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Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio destruido tras el ataque en Dnipro. ı Foto: Reuters

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, los ataques se prolongaron durante más de diez horas y combinaron drones de ataque, misiles de crucero y proyectiles balísticos, dirigidos principalmente contra infraestructura civil, incluidas viviendas, negocios y servicios energéticos.

Al menos 27 casas, dos guarderías y una clínica resultaron dañadas, mientras que la onda expansiva afectó cerca de mil 500 ventanas en la ciudad.

Al respecto, autoridades ucranianas señalaron que entre los heridos hay menores de edad, incluidos un niño de nueve años y una adolescente de 17 que fue hospitalizada.

Columnas de humo se elevan sobre la ciudad ucraniana tras el bombardeo masivo con drones y misiles. ı Foto: Reuters

También se reportaron incendios en distintos puntos, entre ellos una gasolinera donde varios vehículos quedaron destruidos.

Los bombardeos no se limitaron a Dnipro. En la región de Odesa, al sur del país, ataques con drones dejaron al menos dos personas heridas y daños en infraestructura portuaria y viviendas, según medios internacionales.

A causa de esto, el gobierno ucraniano acusó a Moscú de mantener una estrategia sistemática de ataques contra la población civil. Funcionarios, citados por agencias internacionales, calificaron la ofensiva como una “campaña deliberada de terror” y pidieron mayor presión internacional.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio destruido tras el ataque en Dnipro. ı Foto: Reuters

En paralelo, el intercambio de ataques se extendió a territorio ruso. En la región fronteriza de Bélgorod, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, informaron autoridades locales.

Estos hechos ocurren después de un reciente canje de prisioneros entre ambos países y en medio de esfuerzos diplomáticos que no han logrado avances sustanciales para poner fin al conflicto, que se encuentra en su quinto año.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

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