Ucrania logra aval de UE y sanciones a Rusia

Un militar ucraniano revisa un proyectil antes de disparar contra rusos, el 9 de abril.

La Unión Europea alcanzó ayer un acuerdo político para desbloquear un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania y aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, tras dos meses de bloqueo encabezado por Hungría y respaldado por Eslovaquia.

El consenso se logró en Bruselas durante una reunión de embajadores, luego de que Budapest retirara su veto a la modificación presupuestaria que requería unanimidad. Este paso era indispensable para liberar los recursos destinados a Kiev, en un momento clave para su financiamiento frente al conflicto con Moscú.

El Dato: El Kremlin dijo que Rusia estaba dispuesta a entablar nuevas conversaciones con los negociadores de EU para poner fin a la guerra, “incluso mañana mismo”.

El avance se produjo menos de 24 horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciara la conclusión de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, una infraestructura estratégica para el suministro de petróleo ruso hacia Europa Central, dañada por ataques en el contexto de la guerra.

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La rehabilitación del ducto fue determinante. Durante semanas, Hungría condicionó su apoyo a cualquier medida favorable a Ucrania a la reanudación del flujo energético. La falta de suministro había generado tensiones con Kiev, así como críticas dentro del bloque europeo por el uso del veto como herramienta de presión.

El conflicto político escaló al punto de provocar señalamientos directos entre líderes europeos. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó como inaceptable la postura húngara, al considerar que ningún Estado miembro debe contradecir acuerdos alcanzados previamente por el conjunto.

174 mmdd de ayuda ha recibido Ucrania de sus socios

A su vez, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia también recibió luz verde tras el retiro de los bloqueos. Las medidas incluyen restricciones al transporte marítimo de petróleo ruso, afectaciones a su sistema bancario y limitaciones a sus exportaciones. Las sanciones económicas entrarán en vigor de inmediato tras su adopción formal, mientras que las individuales dependerán de su publicación oficial.

Pese al acuerdo político, el proceso aún requiere una formalización escrita por parte del Consejo de la UE, prevista para concluir este jueves. Una vez completado, se iniciará el desembolso gradual de los fondos, con 45 mil millones de euros programados para 2026 y una cifra equivalente para 2027.

En este contexto, Kiev también explora estrategias diplomáticas para fortalecer su posición. De acuerdo con reportes, negociadores ucranianos plantearon denominar una zona disputada del Este como Donnylandia, en un intento por captar el interés del presidente estadounidense, Donald Trump.

La propuesta contempla la creación de un territorio con características especiales, posiblemente desmilitarizado o con régimen económico autónomo, que podría presentarse como un logro político en futuras negociaciones. Sin embargo, Rusia ha condicionado cualquier esquema a la presencia de sus fuerzas, lo que Ucrania considera inaceptable.

Mientras las negociaciones de paz avanzan con dificultad y han quedado relegadas por otros conflictos internacionales, el respaldo financiero europeo representa un impulso significativo para Ucrania, que busca sostener su capacidad económica y operativa en medio de una guerra prolongada.