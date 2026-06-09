NY frena presión contra migrantes

El despliegue del ICE en NY se da en el marco de la oposición del estado demócrata, uno de los “santuarios”, de permitir que Trump aplique su política migratoria.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró ayer que no permitirá que agentes migratorios “siembren miedo” durante el Mundial de Futbol, luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara el envío de más elementos del ICE a la ciudad.

“No permitiremos que ICE o cualquier otra persona siembre el miedo en nuestras comunidades, especialmente en este momento”, escribió Zohran Mamdani en la red social X.

La declaración surgió después de que Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, afirmara que desplegarán “más agentes de ICE de los que se han visto nunca en la ciudad de Nueva York”. “Está a punto de suceder”, dijo en entrevista con Fox News, donde aseguró que ya revisó el plan operativo para el torneo.

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Zohran Mamdani defendió a la comunidad extranjera y afirmó que la ciudad apoyará a los migrantes ante lo que calificó como intentos de división.

“El futbol no existiría sin los inmigrantes. Los inmigrantes juegan y entrenan el deporte, trabajan en los estadios, llenan las gradas y hacen posibles celebraciones como la Copa del Mundo”, expresó el alcalde.

Nueva York y Nueva Jersey serán sedes del Mundial que inicia este jueves. El estadio MetLife recibirá ocho encuentros, incluida la final del 19 de julio.

El despliegue ocurre en medio de tensiones entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades locales por las políticas migratorias.