Juez veta pruebas en caso Maduro

Un juez federal de Estados Unidos prohibió ayer que la defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, comparta evidencias con coacusados prófugos; la Fiscalía argumentó riesgos para testigos y la investigación; el proceso por narcotráfico sigue su curso en Nueva York.

El magistrado Alvin Hellerstein, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, resolvió que el material de divulgación no podrá entregarse a imputados que no han sido detenidos ni a sus abogados. La decisión responde a una solicitud de la Fiscalía, que advirtió posibles afectaciones a la seguridad de testigos y a la integridad del caso. Entre los excluidos se encuentran el exministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, así como Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como líder del Tren de Aragua.

El juez sostuvo que no es necesario compartir las pruebas para preparar la defensa. La medida se da en el marco del proceso por narcotráfico que enfrenta la pareja, detenida desde principios de año y recluida en una prisión de Brooklyn.

Alvin Hellerstein también dejó pendiente resolver sobre el argumento de Nicolás Maduro respecto a sanciones que, según afirma, le impiden financiar su defensa, y urgió a atender ese punto.