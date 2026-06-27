Trump nomina a Lance Schroyer como director del ICE

Donald Trump, presidente de EU (der.), nominó a Lance Schroyer (izq.) como director del ICE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Lance Schroyer como director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), medida con la que busca reforzar su política de deportaciones masivas tras la renuncia al cargo de Todd Lyons.

A través de un mensaje en la red social Truth, el presidente estadounidense informó que nominó a Schroyer, veterano militar, para ocupar el cargo que Todd Lyons dejó a finales de mayo.

Un letrero con la leyenda "Fuera ICE" al exterior de la torre Trump. ı Foto: Especial

Con este movimiento, Trump busca reforzar la política anti inmigrante que ha sido fundamental en su administración y que, reiteró el presidente, es necesaria para “volver a hacer que Estados Unidos sea seguro”.

“Lance tiene experiencia de primera mano sacando a los inmigrantes indocumentados de nuestras calles y, al igual que yo y nuestro secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ama a los hombres y mujeres del ICE”, escribió Trump en Truth.

Grafiti de "Fuera ICE" en una manifestación contra dicho cuerpo de seguridad. ı Foto: Especial

“Lo más importante es que Lance Schroyer tiene lo necesario para detener y deportar a inmigrantes indocumentados criminales, incluidos asesinos, violadores y narcotraficantes, a un ritmo nunca antes visto”, abundó el mandatario republicano.

Trump recordó que la decisión aún debe ser ratificada por el Senado, y pidió a la Cámara hacerlo “de inmediato” y “sin retrasos”.

¿Quién es Lance Schroyer, nominado por Donald Trump como director del ICE?

De acuerdo con el mensaje publicado por Donald Trump, su nominado al ICE, Lance Schroyer es un expolicía y exmarine estadounidense con “más de 29 años de experiencia en las fuerzas del orden en Oklahoma”.

Lance Schroyer, exmarine nominado por Trump como director del ICE. ı Foto: Cortesía Tulsa World

“Lance es un exagente de la Policía Estatal de Oklahoma y exintegrante del Cuerpo de Marines de Estados Unidos”, explicó Trump.

“Es un patriota con verdadera experiencia operativa y un líder probado, con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales, incluido el impulso de asociaciones policiales 287(g) con el ICE”, abundó.

Además, según Trump, su nominado “tiene experiencia de primera mano sacando a los inmigrantes indocumentados de nuestras calles”, y “ama a los hombres y mujeres del ICE”.

“Recuerden: nuestra administración tiene la mayor tasa diaria de arrestos por parte del ICE y la CBP que cualquier otro presidente, por mucho. Ni siquiera hay comparación”, concluyó Trump en su mensaje.

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