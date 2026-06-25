EU coloca a México en el centro de la ruta del fentanilo; señaló al Partido Comunista Chino

México quedó en el centro de la revisión antidrogas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), luego de que funcionarios señalaron al Partido Comunista Chino como parte de una cadena que canaliza fentanilo por territorio mexicano hacia comunidades estadounidenses, en medio de decomisos recientes en la frontera norte y nuevas rutas de cárteles por tierra, mar y aire.

El DHS también colocó las rutas marítimas de cocaína y las amenazas cibernéticas contra infraestructura crítica dentro de los principales focos de seguridad nacional expuestos ante el comité de la Cámara de Representantes este jueves.

Markwayne Mullin, secretario de DHS, afirmó que las autoridades estadounidenses decomisaron en la frontera norte una cantidad de fentanilo suficiente para matar a 17 millones de personas. El funcionario dijo que esa incautación refleja un cambio en las rutas criminales, pues la presión en el sur, el Caribe y aguas estadounidenses empuja a los cárteles hacia otros puntos.

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Pastillas de fentanilo, para su comercialización por parte del crimen organizado. ı Foto: Especial.

Ese señalamiento colocó a México dentro del debate antidrogas del DHS no solo como punto de tránsito, sino como territorio clave en la ruta que las autoridades estadounidenses atribuyen a redes internacionales.

La acusación se sumó a los reportes sobre decomisos recientes de fentanilo en la frontera norte y a la advertencia de que los cárteles buscan nuevos corredores ante la presión en el sur, el Caribe y aguas estadounidenses.

En este tono, el funcionario presumió la Operación Pacific Viper, presentada como un esfuerzo marítimo contra el narcotráfico. Legisladores destacaron que ese despliegue permitió incautar 102 mil kilogramos de cocaína, una cifra que colocaron como “un logro histórico” de la Guardia Costera.

Mullin explicó que la estrategia no se limita a interceptar cargamentos antes de que lleguen a la costa. Según dijo, existe una red que mueve drogas hacia ciudades, pueblos y comunidades, mientras el dinero regresa por tierra, aire u otras vías.

225,000 pounds of cocaine seized through Operation Pacific Viper!@USCG Cutter Bear and an embarked helicopter crew recently stopped 2 go-fast vessels in the Eastern Pacific using disabling fire to seize 7,000+ pounds of cocaine & push us past this massive threshold.



The Coast… pic.twitter.com/x4dejpilnh — U.S. Coast Guard (@USCG) June 17, 2026

La operación involucra a la Guardia Costera, CBP, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras áreas del gobierno estadounidense. El funcionario indicó que el plan continuará con información revisada en sesiones clasificadas.

El funcionario dijo que existen esfuerzos para controlar el tráfico de drogas en el norte de su frontera. También indicó que Canadá pidió conocer la experiencia de Estados Unidos frente a los cárteles, porque ese país busca impedir que esos grupos ganen presencia en su territorio.

Agentes de ICE en imagen ilustrativa ı Foto: Reuters

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LMCT