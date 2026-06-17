JD Vance advierte que Estados Unidos podría actuar militarmente en México contra cárteles

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, no descartó una acción militar en territorio mexicano contra cárteles de la droga, pese a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha rechazado cualquier intervención en el país.

En un adelanto a la entrevista con la presentadora Ilia Calderón para el programa Esta Semana, Vance advirtió que, aunque a Washington “le encantaría” trabajar con el gobierno mexicano, la administración de Donald Trump mantendrá medidas para proteger a la población estadounidense .

“Lo que queremos hacer es trabajar con las autoridades mexicanas para asegurarnos de que puedan hacerse cargo de los cárteles por sí mismas”, declaró el vicepresidente al responder sobre la posición de Claudia Sheinbaum ante una posible intervención militar.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance; al fondo, el presidente Donald Trump. ı Foto: Reuters

Vance sostuvo que los cárteles representan una amenaza para Estados Unidos, al los que calificó como una “enorme organización terrorista” por los recursos que obtienen del tráfico de drogas y de personas.

“Tomaríamos una acción militar si sentimos que es necesario para proteger a nuestra gente”, señaló Vance, quien añadió que Washington no desea proceder sin coordinación con autoridades mexicanas, aunque aseguró que “tenemos que reservarnos ese derecho”.

Vance ilustró su respuesta con un ejemplo sobre un posible cargamento de armas y fentanilo con destino a Estados Unidos: “Si un cártel mexicano de la droga tiene un enorme cargamento de armas y fentanilo que está a punto de ingresar a Estados Unidos, y la única forma de detenerlo es actuar contra ese cártel, por supuesto que tendríamos que hacerlo ”, afirmó.

Trump: ‘los cárteles controlan México’

Más temprano este miércoles, en conferencia de prensa tras asistir a la cumbre del G7, el presidente Donald Trump insistió en que “los cárteles controlan México”, algo que consideró “triste”.

Desde Evian, Francia, el republicano presumió que la cantidad de drogas que ingresan a Estados Unidos por mar ha disminuido en un 97 por ciento debido a las acciones militares en el océano Pacífico y el mar Caribe que han dejado 204 muertes reportadas en 63 ataques diferentes a embarcaciones supuestamente involucradas en el tráfico de drogas.

“Ahora vamos a centrarnos en la tierra”, advirtió Trump, al acusar que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por vía terrestre es desde México.

“México ha perdido el control del país. Los cárteles controlan México. Y es triste”, declaró, para luego afirmar, otra vez, que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo “es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada” .

“Los cárteles de la droga controlan México por completo. No hay comparación”, insistió.

⚡️Trump desde Francia carga contra México otra vez:



“El tráfico de drogas por vía marítima ha descendido un 97%, y por tierra ha bajado más del 60%; ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un país que ha perdido el control… — Ariel Moutsatsos (@arielmou) June 17, 2026

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cehr