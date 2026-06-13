EU va contra a funcionarios mexicanos por proteger a cárteles: ‘estamos apuntando a la gente de Sinaloa’

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.

La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, reiteró que Estados Unidos tiene en la mira a funcionarios mexicanos “que se han vendido” el crimen organizado, particularmente al Cártel de Sinaloa.

En entrevista con el presentador Jan Jekielek para el programa American Thought Leaders, la “zarina antidrogas” señaló que la administración de Donald Trump está “apuntando” a funcionarios de Sinaloa señalados de proteger las operaciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, las dos facciones principales del cártel fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Ahora mismo estamos apuntando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que forman parte del ‘clan Culiacán’, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y a Los Mayos, y a toda la operación de ‘El Chapo’”, aseveró.

Joaquín y Ovidio Guzmán López son los dos hijos de "El Chapo" bajo custodia de Estados Unidos. ı Foto: Gobierno de Estados Unidos

Trump cumple su palabra, advierte

Carter destacó la cooperación de México en el combate a los cárteles del narcotráfico, y adelantó que Estados Unidos insistirá en la detención de funcionarios y en su eventual extradición.

“Podemos hacer esto porque el gobierno mexicano, como muchos gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple su palabra”, afirmó. “Si él dijera: ‘Vamos a por ustedes. Si no cooperan con nosotros, los atacaremos y se arrepentirán’. Entonces, ¿quieren cooperar? Sí o no”, agregó.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) dieron a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

También fueron acusados otros ocho funcionarios y exfuncionarios de esa entidad del Pacífico, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez, por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para presuntamente distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. ı Foto: Cuartoscuro

‘Zarina antidrogas’ destaca colaboración de México

Carter consideró un “avance significativo en México” la operación del pasado 22 de febrero que terminó con la muerte del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Al respecto, recordó que Estados Unidos brindó a las autoridades mexicanas información de inteligencia para asistir en el operativo contra “El Mencho”, que, indicó, encabezó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

“Cooperaron con nosotros. Les dijimos: ‘Miren, aquí tienen la información, vayan a buscarlo’. Y lo hicieron. Nunca habíamos visto algo así. No de esa manera. No con esa cooperación”, reconoció la “zarina antidrogas” sobre la operación en Tapalpa, Jalisco.

"El Mencho", líder del CJNG, murió en un operativo el pasado 22 de febrero. ı Foto: Especial

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