El Mencho: cuánto ofrecía Estados Unidos por la captura de Nemesio Oseguera Cervantes

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en fotografías del gobierno de Estados Unidos.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió este 22 de febrero mientras era trasladado tras un operativo de autoridades federales en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco.

Desde temprano se han registrado hechos violentos, como la quema de vehículos y de tiendas de autoservicio, en diferentes puntos de Jalisco, que se han extendido a los estados de Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y, presuntamente relacionados, en Tamaulipas.

“El Mencho”, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y el gobierno de Estados Unidos, que el 19 de febrero de 2025 designó al CJNG como una “organización terrorista extranjera”.

La DEA (sigla en inglés para la Administración para el Control de Drogas) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes. En 2018, las autoridades ofrecían 10 millones de dólares por el capo.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", era uno de los más buscados por Estados Unidos. ı Foto: state.gov

De acuerdo con el Departamento de Estado, Nemesio Oseguera Cervantes habría nacido el 17 de julio de 1966 en el municipio de Aguililla, en Michoacán.

“El Mencho” habría formado el CJNG alrededor del 2009, a partir de los remanentes del Cártel del Milenio, o Cártel de los Valencia. Las autoridades estadounidenses consideran a la organización criminal como una de la principales responsables del trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a nivel internacional.

Un informe de la DEA publicado el año pasado señala que el cártel opera en los 32 estados mexicanos y en al menos 61 países de los cinco continentes.

Asimismo, la administración estadounidense ha calificado al CJNG como uno de los cárteles de la droga más mortíferos por los diversos homicidios de miembros de grupos rivales y autoridades , así como atentados contra funcionarios mexicanos.

“El Mencho” era uno de los líderes históricos del narcotráfico que había logrado evadir su captura para enfrentar la justicia en México y Estados Unidos, donde es acusado de diversos cargos relacionados con narcotráfico.

El 20 de diciembre de 2022, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fue detenido Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de “El Mencho” identificado como “operador logístico” del CJNG, responsable del lavado de dinero y la compra de armas.

Antonio Oseguera fue entregado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto a otros 28 narcotraficantes de alto perfil requeridos por la justicia de ese país.

La exesposa de Nemesio Oseguera Cervantes, Rosalinda González Valencia, fue reaprehendida en Zapopan en noviembre de 2021, en lo que en ese momento la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) calificó como un “golpe significativo a la estructura financiera del crimen organizado en el estado de Jalisco”. Era acusada de delincuencia organizada.

González fue liberada en febrero de 2025 del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 Femenil, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.

La hija de “El Mencho”, Jessica Johanna Oseguera González fue arrestada en febrero de 2020 y en mayo de 2021 se declaró culpable en un tribunal estadounidense de realizar transacciones financieras con empresas mexicanas para el CJNG.

