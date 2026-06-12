México y EU sellan nueva fase de cooperación en seguridad; van contra cárteles, tráfico de armas y robo de combustible

México y Estados Unidos acordaron profundizar su coordinación en materia de seguridad tras una reunión bilateral celebrada este viernes en la Ciudad de México, donde autoridades de ambos países definieron nuevas acciones para combatir a la delincuencia organizada, frenar el tráfico de drogas y armas, fortalecer la seguridad fronteriza y enfrentar amenazas emergentes.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que el encuentro reunió a representantes de 15 agencias gubernamentales estadounidenses y a sus contrapartes mexicanas dentro del Grupo Bilateral de Implementación en Materia de Seguridad (GBI), con el propósito de acelerar resultados en áreas consideradas prioritarias para ambas naciones.

De acuerdo con la representación diplomática, la reunión se centró en la lucha contra los grupos criminales y en la construcción de una estrategia conjunta que permita obtener resultados concretos.

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“Ambos países reconocieron que pueden lograr resultados históricos cuando trabajan juntos”, señaló la embajada al destacar el nuevo nivel de cooperación alcanzado.

From Cooperation to Results: Advancing Security Together pic.twitter.com/zhPwuSsVJ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 13, 2026

La sede diplomática indicó que, bajo este mecanismo, México y Estados Unidos están impulsando acciones para “combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y la prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera”.

Entre los temas abordados destacaron el combate al crimen organizado y al robo de combustible, el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, la contención de la migración irregular, el tráfico ilícito de armas y la coordinación frente a nuevas amenazas tecnológicas.

“Las conversaciones se centraron en áreas clave de cooperación, incluyendo el combate al crimen organizado y el robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal y el tráfico de armas, así como el avance de la colaboración y coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones”, precisó la embajada.

La representación estadounidense subrayó que este mecanismo refleja una evolución en la relación bilateral en materia de seguridad.

“Esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó.

Asimismo, destacó que los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su homólogo estadounidense, Donald Trump reiteraron su compromiso de mantener una coordinación permanente mediante reuniones periódicas y mecanismos de colaboración que permitan enfrentar desafíos comunes.

Finalmente, la embajada sostuvo que la meta compartida es garantizar mejores condiciones de seguridad para la población de ambos países.

“Las personas en ambos lados de nuestra frontera merecen vivir seguras y en paz, libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que imponen los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, concluyó.

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MSL