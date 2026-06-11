Alertan Canadá y EU a sus viajeros por las protestas

Policías de la SSC resguardaron ayer el Aeropuerto Benito Juárez, ante los amagos de protestas de la CNTE.

Durante el arranque de la Copa del mundo

Las embajadas de Estados Unidos y Canadá emitieron alertas, por separado, para que sus ciudadanos tomen sus precauciones ante la jornada de movilizaciones y protestas que se darán este jueves, durante el partido inaugural del Mundial en la Ciudad de México.

La representación de EU advirtió que las manifestaciones podrían generar bloqueos viales, afectaciones al aeropuerto y complicaciones para la movilidad durante el torneo. Señaló en particular las movilizaciones realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han provocado interrupciones en las inmediaciones del Centro Histórico y otros puntos de la capital.

También alertó sobre la posibilidad de cierres viales en Paseo de la Reforma, Periférico Sur y Circuito Interior y afectaciones en el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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“Se prevén protestas adicionales durante la programación del Mundial en la Ciudad de México, las cuales podrían causar importantes interrupciones en el flujo vehicular”, indicó.

El Tip: El miércoles, EU recomendó a sus ciudadanos que compraron boletos para ver en México el Mundial, revisar las advertencias de viaje por estado antes de ingresar al país.

Ante ello, la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos que eviten involucrarse en manifestaciones políticas, pues la legislación mexicana prohíbe la participación de extranjeros en ese tipo de actividades, lo que podría derivar en su detención o deportación.

Por su parte, la embajada de Canadá emitió una alerta similar. A través de una actualización de sus recomendaciones de viaje, la representación diplomática señaló que las protestas son frecuentes en territorio mexicano, particularmente en la capital, por lo que pidió a los visitantes mantenerse informados sobre la situación y tomar precauciones ante posibles interrupciones en vialidades y servicios de transporte.

“Las manifestaciones ocurren con frecuencia, especialmente en Ciudad de México, y los bloqueos de carreteras son comunes durante las manifestaciones”, indicó la representación canadiense en un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X.