No era Rubén Rocha: Gabinete de Seguridad desmiente video viral sobre supuesto operativo militar

El Gabinete de Seguridad Federal rechazó que el Ejército Mexicano haya desplegado un dispositivo especial de seguridad para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que la información difundida en redes sociales es falsa.

A través de una aclaración, la autoridad explicó que el vehículo que aparece en el video viralizado no transportaba al exmandatario estatal, sino al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López.

De acuerdo con la versión oficial, las imágenes fueron captadas el pasado 23 de julio de 2026, al término de la reunión del Gabinete de Seguridad, cuando el funcionario estatal se trasladaba del Palacio de Gobierno hacia las instalaciones de la 9/a Zona Militar.

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La información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa.



El vehículo que aparece en el video corresponde al secretario de Seguridad Pública del estado, Gral.… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 25, 2026

El Gabinete de Seguridad precisó que “el vehículo que aparece en el video corresponde al secretario de Seguridad Pública del estado, Gral. Sinuhé Téllez López”, y agregó que “el dispositivo observado forma parte del esquema de seguridad asignado al secretario de Seguridad Pública”.

Asimismo, desmintió la versión que atribuía el operativo a la protección de Rubén Rocha Moya al señalar que “la información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa”.

Las autoridades exhortaron a la población a corroborar la información antes de compartirla para evitar la difusión de contenidos engañosos.

En ese sentido, hicieron “un llamado a verificar la información antes de compartirla y a no difundir contenidos falsos que generan desinformación”.

🚨Gabinete de Seguridad desmiente versión sobre Rubén Rocha Moya



El Gabinete de Seguridad aclaró que es falsa la información difundida en redes sociales sobre un supuesto operativo del Ejército para brindar seguridad al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.



De… pic.twitter.com/vydnsDiQIp — Azucena Uresti (@azucenau) July 25, 2026

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MSL