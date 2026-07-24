Video corresponde al secretario de Seguridad de Sinaloa, aseguran

No era Rubén Rocha: Gabinete de Seguridad desmiente video viral sobre supuesto operativo militar

Autoridades federales aseguraron que el convoy difundido en redes sociales protegía al general Sinuhé Téllez López y no al gobernador con licencia de Sinaloa

Niegan protección especial del Ejército a Rubén Rocha
Niegan protección especial del Ejército a Rubén Rocha Foto: Captura de pantalla
Por:
Tania Gómez

El Gabinete de Seguridad Federal rechazó que el Ejército Mexicano haya desplegado un dispositivo especial de seguridad para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y aseguró que la información difundida en redes sociales es falsa.

A través de una aclaración, la autoridad explicó que el vehículo que aparece en el video viralizado no transportaba al exmandatario estatal, sino al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López.

De acuerdo con la versión oficial, las imágenes fueron captadas el pasado 23 de julio de 2026, al término de la reunión del Gabinete de Seguridad, cuando el funcionario estatal se trasladaba del Palacio de Gobierno hacia las instalaciones de la 9/a Zona Militar.

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El Gabinete de Seguridad precisó que “el vehículo que aparece en el video corresponde al secretario de Seguridad Pública del estado, Gral. Sinuhé Téllez López”, y agregó que “el dispositivo observado forma parte del esquema de seguridad asignado al secretario de Seguridad Pública”.

Asimismo, desmintió la versión que atribuía el operativo a la protección de Rubén Rocha Moya al señalar que “la información que circula en redes sociales sobre un supuesto dispositivo de seguridad del Ejército para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es falsa”.

Las autoridades exhortaron a la población a corroborar la información antes de compartirla para evitar la difusión de contenidos engañosos.

En ese sentido, hicieron “un llamado a verificar la información antes de compartirla y a no difundir contenidos falsos que generan desinformación”.

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MSL

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