Seguridad federal niega que Rubén Rocha Moya esté en instalaciones militares

El Gabinete de Seguridad rechazó que alguna institución federal haya dado protección al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

En una carta aclaratoria firmada en conjunto por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, se negó el contenido de columnas publicadas en la prensa nacional, en las que se afirma que fuerzas federales realizaron un supuesto operativo para cambiar de ubicación y ocultar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Mocha, y que éste se encuentra resguardado por el Ejército en instalaciones militares.

“Ambas versiones son absolutamente falsas”, se afirmó.

El comunicado, que aprovecha para hacer un recuento de los avances de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado y la reducción de homicidios dolosos, sin mencionar el nombre de las columnas, sostiene que no existe “acción alguna” para proteger a quienes se encuentren “frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras”.

“Ninguna institución que integra el Gabinete de Seguridad realizó un operativo con ese propósito. Asimismo, es falso que Rubén Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo el Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país”, insistió el Gabinete de Seguridad en su comunicación titulara “Carta Aclaratoria”.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/ExG1J2aS2b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 9, 2026

Tras señalar que “tampoco existe acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México” para proteger a personajes investigados, las instituciones que firman el pronunciamiento reiteraron el discurso que ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la actuación de su gobierno frente al crimen organizado.

“El Gobierno de México no protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filtraciones políticas o relaciones personales, y sus resultaos son públicos y verificables”, insistió.

En cinco de los nueve párrafos que comprenden el texto del comunicado, el Gabinete de Seguridad dio cuenta de los avances de la administración Sheinbaum en la materia, como la detención de “56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones criminales, grupos y facciones criminales”; el arresto de 87 servidores públicos, siete de ellos presidentes municipales como resultado del Operativo Enjambre; la “reducción de 46% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos cada día”.

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FGR