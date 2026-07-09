Rocha Moya reaparece; afirma que está en Culiacán y no lo protege escolta federal

A 69 días de solicitar licencia como gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que desde esa fecha permanece “sin moverse” en su domicilio de Culiacán.

Afirmó en un mensaje público que tomó la decisión de pedir licencia para enfrentar cualquier investigación sin la protección del fuero. Rocha sostuvo que pidió separarse del cargo por su “convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país”.

Añadió que su propósito consistió en permitir una indagatoria “con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”.

En el mensaje publicado en redes sociales, el gobernador con licencia afirmó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para atender las preguntas del Ministerio Público Federal. Según su versión, la diligencia ocurrió después del 1 de mayo, fecha en la que comenzó su licencia.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

El mensaje también incluyó una respuesta a la versión difundida por el periodista Carlos Loret de Mola sobre su situación de seguridad personal. Rocha Moya sostuvo que esa información no corresponde con sus condiciones actuales. “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”, aseguró.

Frente a los señalamientos públicos en su contra, Rocha Moya afirmó que enfrenta una campaña basada en acusaciones sin sustento. “He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”, indicó.

Rocha Moya volvió a proclamarse inocente y sostuvo que “las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”.

En su posicionamiento, Rocha vinculó esos señalamientos con un ataque político. “Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, afirmó.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT