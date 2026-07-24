El Subsecretario de la Defensa Nacional, General Enrique Martínez López, entregó las constancias a los oficiales graduados.

Un total de 98 militares, incluyendo personal del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se graduaron de la Escuela Superior de Guerra en la Ciudad de México; estos nuevos líderes, junto con un integrante de Corea del Sur, están listos para fortalecer la seguridad y defensa del país, asumiendo roles estratégicos tras concluir sus maestrías el 24 de julio de 2026.

Entre los egresados, 1 Coronel y 12 Tenientes Coroneles obtuvieron la Maestría en Dirección Estratégica con Especialidad en Estado Mayor Conjunto; además, 20 Jefes y 65 Oficiales finalizaron la Maestría en Administración Militar con Especialidad en Estado Mayor.

Escuela Superior de Guerra gradúa 98 militares para seguridad en CDMX. ı Foto: Especial.

La ceremonia fue presidida por el Subsecretario de la Defensa Nacional, General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, y contó con la asistencia de autoridades militares y familiares; este evento marca el cierre de una etapa de alta exigencia académica y el inicio de nuevos desafíos profesionales.

La formación de estos militares es vital para México; se preparan para ejercer un liderazgo basado en valores como la lealtad, el honor, la disciplina y el servicio a la nación; su preparación contribuye directamente a la estabilidad y el desarrollo del país, fortaleciendo la seguridad ciudadana.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reafirma su compromiso con la educación militar de excelencia, pilar fundamental para la preparación de sus fuerzas armadas; la filosofía “Saber más, para servir mejor” guía a estas nuevas generaciones, quienes aplicarán sus conocimientos en beneficio de la paz y el progreso de la sociedad mexicana.

La formación de posgrado fortalece los mandos tácticos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. ı Foto: Especial.

La Escuela Superior de Guerra, con sede en San Jerónimo Lídice, es crucial en la formación de los mandos; sus programas de posgrado dotan a los oficiales de herramientas estratégicas y administrativas para enfrentar los complejos desafíos de la seguridad nacional.

Los egresados inician una nueva etapa profesional, donde aplicarán sus habilidades para contribuir activamente a la seguridad, la paz y el desarrollo de México, asumiendo con responsabilidad los retos del servicio a la patria.

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JVR