Impulsan reforma para impedir que las aerolíneas traten a las mascotas como equipaje

La diputada federal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil con el propósito de garantizar el derecho de las personas a viajar con sus animales de compañía en la cabina de los aviones y poner fin a las decisiones discrecionales de las aerolíneas.

La propuesta contempla la adición de un segundo párrafo al artículo 48 y la modificación del artículo 50 de la legislación vigente, con el objetivo de establecer un marco jurídico que regule el transporte de animales de compañía bajo criterios de seguridad y trato digno.

De acuerdo con la legisladora poblana, la normativa actual únicamente contempla el traslado de animales domésticos de manera general, sin diferenciar entre su permanencia en la cabina de pasajeros y su transporte en compartimentos de carga, situación que ha permitido que las empresas del sector los clasifiquen como equipaje o carga especial documentada.

Rivera Vivanco señaló que esta omisión ha provocado incertidumbre jurídica y ha expuesto a los animales a condiciones que podrían poner en riesgo su bienestar.

“La reforma busca subsanar este vacío legal mediante la creación de un marco normativo claro, objetivo y uniforme”, afirmó la diputada.

La integrante de la bancada guinda explicó que la iniciativa establece que el transporte de animales de compañía en cabina sea reconocido como un derecho sujeto al cumplimiento de lineamientos en materia de seguridad operacional, protección civil y trato humanitario.

Asimismo, destacó que la propuesta está alineada con las tendencias internacionales en materia de protección y bienestar animal, al considerar a las mascotas como seres sintientes y no como objetos o mercancías.

La legisladora sostuvo que la medida no se contrapone a las normas de seguridad aérea y, por el contrario, contribuirá a brindar mayor certeza tanto a los pasajeros como a las aerolíneas y a las tripulaciones.

“Reconocer a los animales como seres sintientes dentro del transporte aéreo no está peleado con la seguridad de los vuelos; por el contrario, permitirá establecer reglas claras y evitar decisiones unilaterales que afecten a los usuarios y sus familias”, sostuvo.

Finalmente, Rivera Vivanco afirmó que la iniciativa responde a una demanda social que, desde hace varios años, busca modernizar la legislación mexicana para incorporar principios de empatía, protección animal y seguridad integral en el sistema de transporte aéreo.

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FGR