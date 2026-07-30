Ricardo Monreal respalda a INE por ordenar retirar publicaciones contra Morena

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó el retiro de diversas publicaciones en las que se calificaba a Morena como un “narcopartido”.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador rechazó las acusaciones de censura y aseguró que la determinación del órgano electoral se apegó a criterios jurídicos.

“Para mí es una campaña infame el que acuses a toda una organización de narco. Me parece infame que se acuse a una organización política de narcopolíticos y me parece infame que se mienta”, sostuvo.

Monreal señaló que quienes estén inconformes con la decisión del INE pueden recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero insistió en que no deben permitirse expresiones que, a su juicio, constituyen actos de difamación.

“El INE hizo lo correcto al resolver la queja. Es una decisión jurídica y, si alguien está inconforme, puede acudir al Tribunal Electoral”, afirmó.

🗳️📌 ES INFAME LLAMAR NARCOPARTIDO A MORENA Y NO SE PUEDE PERMITIR: MONREAL



Ricardo Monreal respaldó al INE por ordenar retirar publicaciones del PRI contra Morena.



Dijo que acusar a toda una organización de ser “narco” o llamar “narcopolíticos” a sus militantes es una campaña… pic.twitter.com/3rpU9WlW4c — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 30, 2026

El legislador también respondió a los cuestionamientos relacionados con la iniciativa del gobierno federal para modificar los lineamientos sobre el derecho de las audiencias y descartó que se trate de un intento de censura.

En ese sentido, respaldó la postura de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que la propuesta busca fortalecer el acceso a información veraz y garantizar el derecho de réplica.

“No es una ley mordaza. El derecho de las audiencias está reconocido desde hace décadas y lo que se pretende es actualizar los mecanismos de protección”, explicó.

Asimismo, destacó que la propuesta se encuentra en un periodo de consulta pública y aseguró que los distintos sectores podrán presentar observaciones y sugerencias antes de la emisión definitiva de los lineamientos.

El coordinador parlamentario también se refirió a la solicitud presupuestal presentada por el INE para el próximo año y consideró que el incremento planteado resulta excesivo.

“Me parece desproporcionado. Vamos a revisarlo con mucho cuidado, pero en un contexto de restricciones presupuestarias debemos actuar con racionalidad y responsabilidad”, puntualizó.

Finalmente, Monreal aseguró que Morena no tiene preocupación alguna respecto a las medidas de vigilancia y fiscalización relacionadas con el proceso electoral de 2027.

“Morena se ha conducido con legalidad y se seguirá conduciendo conforme a los principios de nuestro movimiento”, concluyó.

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LMCT