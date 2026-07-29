Sheinbaum: ‘no hay censura ni va a haber censura’ por lineamientos de audiencias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los lineamientos para defender los derechos de las audiencias tengan como objetivo implícito la censura a los medios de comunicación.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria subrayó que la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada desde hace un año y que esto salió en consenso con la Cámara de Radio y Televisión.

Recordó que los lineamientos, a fin de que radio y televisión adopten diversas prácticas para garantizar el derecho a la información con integridad para la población, aún no quedan establecidos, porque están sujetos a consulta.

“Absolutamente falso. No hay censura ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la cámara de radio y televisión, esa ley se aprobó dialogando con la cámara. fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública los lineamientos de la comisión. Ni siquiera se han emitido”, dijo.

🔴 “Es falso, no hay censura ni va a haber censura”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias.



Argumenta que ni siquiera se han emitido, sino que los lineamientos se publicaron para consulta.… pic.twitter.com/m6BGF91Aif — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2026

Apenas el martes 28 de julio, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos estos lineamientos definirán con precisión diversos conceptos que ya se establecen en la ley y son aplicables para radio y televisión y que serán obligatorios para concesionarios públicos y privados.

Entre los derechos contemplados se encuentra el difundir información veraz; que se distinga información y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas para no engañar a la audiencia.

También se busca diferenciar entre publicidad y contenido, por medio de menciones directas. Asimismo, garantizar el derecho de réplica y que las personas con alguna discapacidad puedan recibir la información, por medio de disponibilidad de la información en otras vías para comunicar, por ejemplo, el lenguaje de señas.

Tras ser anunciadas las consultas, diversos legisladores de oposición manifestaron su rechazo al considerar que implicaría una censura y un manejo de los medios de comunicación.

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LMCT