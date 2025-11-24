Urge transitar hacia una planeación democrática moderna y participativa: Claudia Rivera Vivanco

Durante el foro “Construyendo una Administración Pública para los Nuevos Tiempos”, organizado por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, destacó la necesidad urgente de que México avance hacia un Sistema Nacional de Planeación Democrática que integre la voz ciudadana y responda a los desafíos actuales.

Rivera Vivanco señaló que cualquier discusión sobre una reforma a los modelos de planeación debe reconocer los desafíos actuales: la rapidez de los cambios sociales, la desconexión entre instituciones y población, y la desconfianza acumulada en los últimos años.

Afirmó que estos factores afectan directamente los mecanismos de participación, que en muchos casos no han sido capaces de reflejar las necesidades reales de la gente.

La legisladora recordó que diversos acuerdos internacionales fracasaron cuando se excluyó a actores sociales fundamentales. Esta experiencia impulsó una reorientación global hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde la participación de mujeres, juventudes, pueblos originarios y grupos históricamente marginados se volvió indispensable. Por ello, enfatizó que la planeación pública no debe construirse dejando fuera a la mayoría social.

También subrayó que la planeación estratégica tradicional ya no basta. Hoy, dijo, se debe apostar por un enfoque donde el pueblo sea reconocido como soberano, lo que implica establecer canales de información accesibles, fortalecer la organización comunitaria y mantener espacios permanentes de deliberación.

Recordó su experiencia como presidenta municipal de Puebla, donde se enfrentó a presiones mediáticas y políticas, pero también a la necesidad de construir consensos realistas y responsables.

En ese contexto impulsó la creación del Centro de Innovación y Desarrollo Industrial, hoy casa de Olínia, proyecto que se mantuvo vigente gracias a su operación ciudadana y académica.

Rivera Vivanco concluyó que un sistema moderno de planeación no debe medirse por documentos, sino por su capacidad para construir confianza pública, orientar decisiones y sentar bases sólidas para el desarrollo de largo plazo. El camino, afirmó, sigue siendo el del poder popular organizado, la soberanía energética y la reindustrialización nacional.

