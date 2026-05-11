Infoem premia a Huixquilucan por sus políticas de transparencia y atención ciudadana.

El Sistema Municipal DIF y Aguas de Huixquilucan recibieron el “Reconocimiento a Prácticas de Transparencia Proactiva 2026”, por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), por la implementación de programas y portales informativos que han permitido establecer un gobierno abierto y transparente, al compartir información útil y cercana a la ciudadanía.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, resaltó el compromiso y trabajo 24/7 de estos organismos para atender a la ciudadanía, pues las prácticas que fueron reconocidas facilitan el acceso a la información de manera clara, sencilla y útil, además de que estas acciones fortalecen la confianza en el gobierno municipal, con lo que Huixquilucan se mantiene a la vanguardia en el Estado de México en materia de transparencia, demostrando que ésta es la base para construir una comunidad más participativa.

“Este doble reconocimiento destaca la labor del Sistema Municipal DIF Huixquilucan y de Aguas de Huixquilucan, pues han logrado cambiar la gestión pública al establecer un ejercicio de puertas abiertas. Mientras que el DIF se consolida como un pilar de servicio y atención a los sectores más vulnerables, Aguas de Huixquilucan alcanza este mérito por tercer año consecutivo, demostrando que la innovación tecnológica y la rendición de cuentas son políticas permanentes en el municipio. Seguiremos trabajando 24/7 para continuar como el mejor municipio del Estado de México”, indicó Romina Contreras.

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Durante la ceremonia de entrega de “Reconocimientos a Prácticas de Transparencia Proactiva 2026”, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan fue reconocido por el micrositio “Transformando vidas”, a través del cual se pone a

disposición de la ciudadanía información relevante y actualizada, referente al acceso a servicios, programas y apoyos con los que cuenta este organismo, considerado el sistema de salud municipal más grande del país.

En este marco, la presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, en presencia de comisionadas y comisionados del Infoem, compartió que el galardón obtenido es una motivación para reforzar las políticas públicas, mantenerse a la vanguardia y consolidar una cultura de apertura que beneficia a la ciudadanía, pues la trasparencia no solo es una obligación, sino una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y construir una sociedad informada, participativa y confiada en sus instituciones

“Este reconocimiento simboliza el compromiso, la responsabilidad y la dedicación que, día con día, se impone en nuestro equipo de trabajo. Siendo nuestro lema ‘Transformando Vidas’, este galardón nos impulsa continuar poniendo en alto el Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, demostrando que el trabajo honesto, coordinado y con sentido humano, genera resultados tangibles y de alto impacto”, expresó.

Por su parte, Aguas de Huixquilucan logró este premio, por tercer año consecutivo, por el micrositio del programa “Eficiencia 360”, que se centra en la operación, infraestructura, atención, transparencia y cultura del agua, además de que difunde las pláticas en las escuelas sobre información diversa y relevante del vital líquido, con el objetivo de fomentar la cultura sobre el cuidado de este recurso.

Previo a recibir el reconocimiento, el director general de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, recalcó que la transparencia proactiva es explicar, no solo publicar, es traducir lo técnico en algo que la gente pueda entender y usar y, en Huixquilucan, esta visión se materializa a través del programa “Eficiencia 360º”, un modelo que integra la operación, la atención ciudadana y la comunicación como parte de un sistema.

“Este reconocimiento destaca algo fundamental, la calidad de la información, no solo la que está disponible, sino la que es útil para la toma de decisiones, entender el servicio y participar como ciudadanos. Cuando una persona entiende cómo funciona el servicio de agua, también entiende su valor”, señaló.

En esta ceremonia, el Infoem premió la labor de 31 instituciones públicas que pusieron en marcha 46 iniciativas exitosas. Estos proyectos fueron seleccionados por su capacidad para resolver dudas sociales, mejorar la rendición de cuentas y ofrecer información práctica de manera sencilla y directa.

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JVR