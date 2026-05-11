Da marcha atrás a cambios

SEP descarta recorte al ciclo escolar; clases terminan el 15 de julio

Clases terminarán según lo previsto en el calendario original, el próximo 15 de julio

SEP descarta recortar ciclo escolar 2025-2026.
SEP descarta recortar ciclo escolar 2025-2026. Foto: Cuartoscuro Archivo
Por:
Yulia Bonilla
·
César Huerta

La Secretaría de Educación Pública (SEP) descartó las modificaciones al calendario del ciclo escolar 2025-2026 con las que se pretendía acortar el periodo lectivo al 5 de junio.

Durante una reunión a puerta cerrada, autoridades educativas estatales y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, acordaron mantener el cierre del ciclo escolar para el 15 de julio.

Calendario SEP 2025-2026
Calendario SEP 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

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cehr

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