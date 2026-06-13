Muerte de ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, envía un mensaje a América Latina: EU

Funcionario del Depto. de Guerra de EU asegura que ataque contra "Niño Guerrero" manda mensaje a América Latina.

Patrick Weaver, subjefe de gabinete del Departamento de Guerra de Estados Unidos, aseguró que la muerte de Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, líder del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, manda un mensaje a toda la región de que “no hay refugio para los narcoterroristas”.

A través de un mensaje en redes sociales, Weaver se refirió al operativo anunciado la noche del viernes por autoridades estadounidenses, que derivó en la muerte de “El Niño Guerrero”, identificado como alto mando del grupo criminal con sede en Venezuela.

Earlier this week, the @DeptofWar — in full collaboration with Venezuelan security forces — conducted a kinetic strike on a Tren de Aragua (TdA) compound in Venezuela. TdA founder & leader Hector Rusthenford Guerrero Flores, aka “Niño Guerrero,” was confirmed killed during the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 13, 2026

Al respecto, el subjefe del gabinete del Departamento de Guerra dijo que esta acción “envía un mensaje claro a América Latina: No hay refugio para los terroristas en nuestro hemisferio”.

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Weaver aseguró que el Departamento de Guerra y otras instancias del Gobierno de Estados Unidos continuarán con las acciones en favor del combate al crimen organizado en la región, como, recordó, lo ha ordenado el presidente Donald Trump.

Por otro lado, Patrick Weaver aseguró que la expansión del Tren de Aragua fue “consecuencia de la débil administración Biden [2021 - 2025]”, la cual, dijo, “se aprovechó de las fronteras abiertas para traer el narcoterrorismo al corazón de América”.

Lo anterior en referencia a la acusación que Trump ha hecho en reiteradas ocasiones contra sus antecesores demócratas, de permitir en exceso la entrada de migrantes indocumentados. Según Trump, esto provocó un aumento en la criminalidad en Estados Unidos.

En el mismo sentido, el funcionario estadounidense se refirió a los casos de las jóvenes asesinadas Laken Riley (2024) y Jocelyn Nungaray (2024), en los cuales se señaló a migrantes como los principales sospechosos.

Tren De Aragua was the consequence of a weak Biden Administration, preying on open borders to bring narco terrorism into the American heartland.



President Trump promised retribution for the murder of Laken Riley, Jocelyn Nungaray, and the scourge of Aurora, Colorado. The War… — Patrick Weaver (@PatrickWeaverPA) June 13, 2026

“El presidente Trump prometió represalias por el asesinato de Laken Riley, Jocelyn Nungaray y la plaga de Aurora, Colorado. El Departamento de Guerra bajo el secretario Hegseth cumplió”, concluyó el subjefe de gabinete del Departamento de Guerra.

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth que, mediante un ataque “cinético, rápido y letal”, las fuerzas armadas de su país provocaron la muerte de “Niño Guerrero”, a quien calificó como “el tristemente célebre líder” del Tren de Aragua.

Esta misma semana, Trump se refirió nuevamente a su intención de intensificar las operaciones en tierra contra cárteles en territorio de sus vecinos americanos.

“Lamento decirle esto a México, pero ahora estamos enfocados en lo que entra por tierra, porque el mar era más difícil”, declaró ante medios.

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