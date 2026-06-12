EU mata a ‘Niño Guerrero’, líder máximo del Tren de Aragua; ‘terroristas no tienen refugio seguro’, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Niño Guerrero, el líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, en una operación ejecutada por el Comando Sur de los Estados Unidos.

La operación militar se ejecutó mediante un ataque cinético rápido y letal bajo la dirección directa del mandatario estadounidense, quien detalló la neutralización del cabecilla terrorista.

De acuerdo Donald Trump, el operativo se consolidó a través de una estrecha coordinación entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y las autoridades de Venezuela.

“El Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, indicó el presidente de Estados Unidos en la red social Truth Social.

Acusa a Biden de proliferación del Tren de Aragua

El Ejecutivo estadounidense vinculó la proliferación previa de esta agrupación con la gestión de la administración anterior. En su declaración, el mandatario estadounidense señaló textualmente:

“Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad", señaló Donald Trump.

Asimismo, el gobernante norteamericano enfatizó que la neutralización del líder criminal representa el cumplimiento de un compromiso asumido durante su campaña electoral para brindar justicia a las familias de las víctimas en territorio estadounidense. Entre los casos explícitamente citados por el presidente se encuentran los homicidios de la menor Jocelyn Nungaray, de 12 años, y de Laken Reilly, de 22 años.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Designación terrorista y operaciones de seguridad

Al comienzo de la presente administración, el gobierno de los Estados Unidos formalizó la clasificación de la banda Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Esta medida facultó el inicio de expulsiones del país y la declaración de guerra contra las organizaciones delictivas internacionales.

El presidente de la nación norteamericana reafirmó la postura de su administración respecto a la persecución de los integrantes remanentes de la estructura criminal, catalogándolos como asesinos y narcotraficantes.

El Ejecutivo advirtió que las agencias de seguridad continuarán con la localización de estos fugitivos en cualquier escenario para proceder con su detención.

El mandatario calificó la relación actual con el país sudamericano como excelente y subrayó que los integrantes del Tren de Aragua ya no disponen de refugios seguros en ese territorio ni en otras regiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR