Organización de origen venezolano

Hallan aquí a operador del Tren de Aragua

La identificación ocurrió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros designara a 11 objetivos vinculados a esta red criminal

¿Qué es el Tren de Aragua y qué se sabe de la presencia de este cártel venezolano en México?
¿Qué es el Tren de Aragua y qué se sabe de la presencia de este cártel venezolano en México? Foto: La Razón
Por:
La Razón Online

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) localizó en México a un operador de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, categorizada por Estados Unidos como grupo terrorista.

La identificación, informó en un comunicado, ocurrió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designara a 11 objetivos —siete personas físicas y cuatro empresas— vinculados a esta red criminal, de los cuales la UIF localizó aquí a una de las personas señaladas.

El organismo de EU agregó a los señalados a su lista de sanciones por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización. Como respuesta, la UIF activó un operativo que incluyó la referida localización en territorio mexicano y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

TE RECOMENDAMOS:
Olivia Salomón (izq.) y Marcela Figueroa, ayer en el evento conmemorativo.
Reconocimiento a su labor

Con billete, Lotenal celebra el 30 aniversario del SNSP

  • 7 personas y 4 empresas sancionó la OFAC

Las autoridades mexicanas también emitieron alertas al sistema financiero para impedir movimientos que pudieran facilitar operaciones de lavado de dinero o financiamiento ilícito.

Según la información oficial, el individuo localizado en México es “una figura pública venezolana vinculada al entretenimiento”. Fuentes abiertas indican que mantiene una relación cercana con uno de los líderes del Tren de Aragua, lo que habría derivado en apoyos logísticos para sus operaciones.

Hacienda aseguró que la UIF y la OFAC mantienen un intercambio de información para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas a la red criminal que pudieran operar en México.

El objetivo es evitar que el sistema financiero nacional sea utilizado para ocultar flujos ilícitos provenientes de actividades criminales transnacionales y buscan reforzar los mecanismos de inteligencia financiera.

TE RECOMENDAMOS:
La mandataria Claudia Sheinbaum en la presentación de la Copa Mundial 2026 en Los Pinos, el 10 de noviembre.
Recibe invitación de la FIFA y de EU

CSP sí va al sorteo de la Copa Mundial de Futbol