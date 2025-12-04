Hallan aquí a operador del Tren de Aragua

¿Qué es el Tren de Aragua y qué se sabe de la presencia de este cártel venezolano en México?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) localizó en México a un operador de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, categorizada por Estados Unidos como grupo terrorista.

La identificación, informó en un comunicado, ocurrió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designara a 11 objetivos —siete personas físicas y cuatro empresas— vinculados a esta red criminal, de los cuales la UIF localizó aquí a una de las personas señaladas.

El organismo de EU agregó a los señalados a su lista de sanciones por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización. Como respuesta, la UIF activó un operativo que incluyó la referida localización en territorio mexicano y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

7 personas y 4 empresas sancionó la OFAC

Las autoridades mexicanas también emitieron alertas al sistema financiero para impedir movimientos que pudieran facilitar operaciones de lavado de dinero o financiamiento ilícito.

Según la información oficial, el individuo localizado en México es “una figura pública venezolana vinculada al entretenimiento”. Fuentes abiertas indican que mantiene una relación cercana con uno de los líderes del Tren de Aragua, lo que habría derivado en apoyos logísticos para sus operaciones.

Hacienda aseguró que la UIF y la OFAC mantienen un intercambio de información para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas a la red criminal que pudieran operar en México.

El objetivo es evitar que el sistema financiero nacional sea utilizado para ocultar flujos ilícitos provenientes de actividades criminales transnacionales y buscan reforzar los mecanismos de inteligencia financiera.