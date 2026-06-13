Abate Trump con misil en Venezuela a líder del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump anunció anoche que un ataque “cinético, rápido y letal” de Estados Unidos provocó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, a quien calificó como “el tristemente célebre líder” de la pandilla Tren de Aragua.

“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un golpe cinético rápido y letal para ejecutar exitosamente a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sedientas de sangre en el planeta Tierra.

El Dato: Se desconoce el tamaño real del grupo, aunque países con grandes poblaciones de migrantes venezolanos lo han acusado de estar detrás de una ola de violencia en la región.

“Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, a donde pertenecen”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

En su publicación, también incluyó un video no secreto, grabado desde el aire, de un pequeño edificio con un techo verde que explota. Añadió que, “con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos”.

“Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación”, subrayó Trump en relación a los nuevos vínculos entre Washington y Caracas.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, publicó en la red social X que el ataque ocurrió hace unos días en un complejo del Tren de Aragua: “La operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”.

El fiscal federal Jay Clayton dijo en ese momento que el grupo es responsable de incontables actos de violencia, extorsión y tráfico de drogas en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Trump nominó a Clayton el jueves para ser director de inteligencia nacional.

Washington cataloga al Tren de Aragua como una organización terrorista. Guerrero Flores fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de asociación delictuosa para cometer crimen organizado y otros delitos, incluido brindar apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron más de una década, anunciaron las autoridades en diciembre.

El Departamento de Estado había ofrecido recompensas de hasta cinco millones de dólares por información que condujera al arresto de Guerrero Flores.

EU mata a líder del Tren de Aragua en Venezuela ı Foto: Especial

Trump ha tomado una serie de medidas extraordinarias contra el grupo, incluidos varios ataques contra pequeñas embarcaciones que su gobierno ha acusado de traficar drogas hacia Estados Unidos.

Al menos 207 personas han muerto en ataques contra embarcaciones por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, desde que el gobierno de EU comenzó a atacar a los que llama “narcoterroristas” en septiembre de 2025.

El mandatario y funcionarios de su gobierno han culpado de manera constante al Tren de Aragua de estar en la raíz de la violencia y el tráfico ilícito de drogas que azotan a algunas ciudades estadounidenses. Trump pasó meses repitiendo la afirmación —contradicha por una evaluación de inteligencia estadounidense que dejó de ser secreta— de que el Tren de Aragua había operado bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y lo sacaron de Venezuela para que enfrentara cargos de drogas en Estados Unidos.

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión tristemente célebre por su anarquía, en el estado central venezolano de Aragua. La pandilla se ha expandido en los últimos años, luego de que millones de venezolanos emigraron a otros países de América Latina oa Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.