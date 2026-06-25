Seguridad Nacional de EU: nueve cárteles controlan plazas en la frontera norte de México

Markwayme Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó ante un comité de la Cámara de Representantes que nueve cárteles operan plazas a lo largo de la frontera norte de México y que sus jefes territoriales buscan puntos vulnerables para trasladar personas y drogas hacia Estados Unidos.

No hay una pulgada de la frontera que los cárteles no controlen Markwayme Mullin



El funcionario dijo que mantiene reuniones casi diarias con Rodney Scott, jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para revisar el avance del muro en la frontera sur de Estados Unidos. Además, aseguró que los grupos criminales ya emplean sistemas aéreos no tripulados y que las autoridades estadounidenses detectaron el primer túnel en años.

Henry Cuéllar, congresista por Laredo, sostuvo que la seguridad fronteriza no debe medirse solo por el avance del muro. Señaló que los cruces irregulares cayeron 96 por ciento sin añadir “un solo centímetro” de barrera, y planteó que la estrategia debe combinar cooperación con México y otros países, tecnología, inteligencia, agentes capacitados y sanciones para quienes crucen fuera de la ley.

Markwayne Mullin, secretario de seguridad de Estados Unidos ı Foto: AP

Ante esa postura, Mullin habló de posibles ubicaciones para nuevas barreras fronterizas. Por su parte, Cuéllar advirtió que el Río Bravo no permite colocar una cerca en el cauce ni en sus orillas debido al riesgo de arrastre. El legislador recordó que Laredo data de 1755 y pidió revisar el impacto en propiedades históricas.

Para la región de Big Bend, en Texas, el secretario indicó que el plan contempla cerca de dos millas de barrera física y el resto con cerca inteligente. Añadió que habrá una puerta para personas que lleguen desde el lado mexicano a un sitio de peregrinación, aunque defendió controles por tratarse de una zona de alto tráfico.

Desde el mismo debate, Mullin afirmó que la presión en aguas estadounidenses y en el límite con México empuja a los cárteles hacia Canadá. Relató que conversó con su contraparte canadiense en Washington sobre los retos de estos grupos, porque ese país busca evitar que ganen presencia.

También hubo reclamos por el alcance presupuestal del DHS. Cuéllar señaló que la reconciliación agregó 260 mil millones de dólares al organismo, una cifra más de cuatro veces mayor que su presupuesto anual habitual, sin una salvaguarda específica de rendición de cuentas ante contribuyentes.

Agentes de seguridad de México y Estados Unidos en la frontera de ambos países ı Foto: Reuters

Con ese paquete en debate, legisladores preguntaron por 5 mil millones de dólares que recibió la oficina del secretario. Troy Edgar explicó que una porción puede reforzar capacidades contra drones, financiar cortadores de hielo para la Guardia Costera y sostener operaciones de CBP y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante cierres gubernamentales.

Respecto a infraestructura de detención, una legisladora de Texas alertó sobre bodegas que el DHS adquirió en Socorro, cerca de El Paso, para posibles usos oficiales. Dijo que el sitio carece de agua, drenaje y servicios suficientes, mientras Mullin admitió que el departamento revisa 11 inmuebles y que algunos podrían no funcionar.

Mullin defendió el uso de torres autónomas e inteligencia artificial en la frontera con México. Las describió como “multiplicador de fuerza” porque alertan a agentes sobre posibles cruces, aunque precisó que el despliegue incorpora pruebas nuevas y opiniones del personal que patrulla cada zona.

Under the leadership of @POTUS Trump and @SecMullinDHS, we will continue our work to finish the wall and keep our southern border SECURE. pic.twitter.com/dn1U6NpnhU — Homeland Security (@DHSgov) June 25, 2026

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