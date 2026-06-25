Trump afirma que Irán aceptó las condiciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Irán aceptó las condiciones planteadas por Washington en las negociaciones para poner fin al conflicto entre ambos países, aunque advirtió que cualquier incumplimiento provocaría una ruptura inmediata del diálogo.

A la salida de una reunión con senadores republicanos en el Capitolio, el magnate afirmó que el gobierno iraní “se está portando muy bien” y sostuvo que acepta todo lo que su país le ha solicitado dentro de las conversaciones de paz.

Asimismo, advirtió que, si Teherán deja de cumplir con las condiciones planteadas, Estados Unidos podría volver a bombardear a la República Islámica.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Garibabadi, afirmó que no existe ningún plan para permitir el acceso de inspectores a las instalaciones nucleares atacadas durante la guerra.Mientras tanto, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, realizó una gira por Kuwait, EAUy Bahréin, donde afirmó que su país no tomará decisiones que afecten la seguridad de los países del Golfo y aseguró que existe coordinación respecto al programa de misiles iraní.