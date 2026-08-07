Matan rebeldes hutíes a 45 soldados

LOS REBELDES HUTÍES de Yemen atacaron ayer a fuerzas gubernamentales en dos provincias y mataron a al menos 45 soldados. Un funcionario militar declaró que un campamento militar en la zona de Al-Ruwaik, en la provincia de Marib (centro de Yemen), había sido atacado, así como campamentos en las zonas de Al-Abr y Al-Wadiah, en Hadramaut, cerca de la frontera con Arabia Saudita.

Uno de los ataques con misiles impactó a las tropas durante su formación matutina en el campamento en Marib, “matando e hiriendo a al menos 45 efectivos”, según otra fuente militar. Los hutíes reivindicaron estos ataques.

Yemen, sumido en una guerra de más de una década, se convirtió el mes pasado en el último frente de la guerra entre EU e Irán, después de que los rebeldes, respaldados por Teherán, rompieran el alto el fuego con el gobierno de Yemen.