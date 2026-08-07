Trump intenta de nuevo poner freno a ciudadanía por nacimiento

El presidente de EU, ayer, con el subjefe de gabinete y el secretario de Comercio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La primera de las resoluciones ejecutivas busca prohibir el otorgamiento de la ciudadanía estadounidense a los hijos de aquellas personas que ingresen a la nación mediante el denominado “turismo de maternidad” con fines comerciales.

Refuerza los controles migratorios y limita el otorgamiento de visas de turismo a mujeres que ingresen al país de forma engañosa con el único propósito de dar a luz para que sus hijos obtengan el beneficio. También penaliza el fraude cometido por redes dedicadas a comercializar este tipo de viajes.

El Dato: Las autoridades consulares negarán o revocarán de inmediato las visas de turista si sospechan que el motivo principal del viaje de una mujer embarazada es el parto.

La segunda, contempla denegar el derecho a los hijos de ciertos integrantes pertenecientes al cuerpo diplomático extranjero adscritos en Estados Unidos y de los hijos de personas clasificadas como enemigos extranjeros.

Estas órdenes también podrían afectar a las personas nacidas en territorios estadounidenses, en caso de que el Congreso apruebe una ley para poner fin a la ciudadanía automática en esos lugares.

0.3 por ciento de nacimientos por turismo de maternidad

“A partir de la firma de esta orden, queda prohibida la práctica del turismo de maternidad”, declaró Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, en la ceremonia de firma celebrada ayer.

Éste es un nuevo intento de Trump, aunque más limitado, de restringir el derecho de niños a la ciudadanía por nacimiento, desafiando una vez más una disposición de la Constitución de Estados Unidos a pesar de que la Corte Suprema rechazó el 30 de junio su intento anterior.

30 de junio la Corte echó abajo intento de limitar ciudadanía

Tras el revés sufrido en el Tribunal Supremo, Trump pidió al Congreso que actuara, pero ayer optó por las órdenes ejecutivas, que establecen políticas, pero no tienen el mismo peso que las leyes aprobadas por el Congreso.

El Tribunal Supremo había declarado inconstitucional la anterior orden ejecutiva de Donald Trump, que iba dirigida a un amplio sector de inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos de forma ilegal o temporal.

La administración argumenta que el nuevo ordenamiento queda fuera del ámbito de aplicación del fallo de la Corte Suprema, ya que busca reinterpretar las estrechas excepciones históricas a la ciudadanía por nacimiento y ampliar quiénes no son elegibles.

El Tip: El mandatario adelantó que pedirá una revisión formal ante la Corte Suprema, para que evalúe estas limitantes.

Trump calificó ayer el fallo de la Corte Suprema del 30 de junio, con una votación de 6 a 3, como una “decisión muy desafortunada”, y criticó que “la gente esté creando negocios en torno al “turismo de maternidad”

“Así no es como deberían funcionar las cosas. Es una vergüenza. Están comprando su entrada y no vamos a permitirlo”, dijo. La 14.ª Enmienda se ha interpretado durante mucho tiempo como una garantía de ciudadanía para los bebés nacidos en Estados Unidos, con sólo algunas excepciones limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o miembros de una fuerza de ocupación enemiga.

“Esto se hizo por una razón diferente. Esto se hizo justo después de la Guerra Civil. Esto fue por los hijos de los esclavos, ¿y qué está pasando ahora?”, dijo Trump.

Es probable que las nuevas órdenes del magnate enfrenten impugnaciones legales. Expertos señalaron que no estaba claro qué efecto podrían tener las órdenes ejecutivas sobre el fallo de la Corte Suprema, mientras que defensores de los inmigrantes las calificaron como un intento de eludir la decisión del máximo tribunal. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles anticipó que estaban condenadas al fracaso en los tribunales.

“Hace apenas cinco semanas, la Corte Suprema dejó claro que la ciudadanía por derecho de nacimiento no está sujeta a los caprichos de un presidente, sino que es una garantía constitucional vigente desde hace más de 150 años. Las órdenes ejecutivas de hoy no son más que un intento de eludir ese fallo”, señaló Deborah Fleischaker, exfuncionaria de la administración Biden que ahora trabaja para UnidosUS, una organización hispana de defensa de los derechos civiles.

Zain Lakhani, de la Comisión de Mujeres Refugiadas, afirmó que las órdenes ejecutivas podrían pisotear los derechos de las mujeres embarazadas que buscan ingresar legalmente al país “en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas”, e instó al gobierno a establecer directrices que respeten el fallo de la Corte.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en la sentencia del Tribunal Supremo que los autores de la 14.ª Enmienda extendieron esa promesa a toda persona nacida libre en el país.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Hoy mantenemos esa promesa”, determinó Roberts.

La disposición de la 14.ª Enmienda conocida como la Cláusula de Ciudadanía establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

No existen cifras oficiales que contabilicen el número de extranjeros que llegan a Estados Unidos con el propósito explícito de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos, ni el costo que esto supone para los contribuyentes.

El Centro de Estudios de Inmigración, que apoya la reducción de los niveles de inmigración, estimó en un análisis de 2020 que entre 20 mil y 25 mil madres llegaron a Estados Unidos para realizar turismo de maternidad en un período de un año entre 2016 y 2017.

El año pasado se registraron 3.6 millones de nacimientos.