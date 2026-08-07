Afines a Petro amagan con actos de resistencia

La bancada del Pacto Histórico, junto a Iván Cepeda, excandidato presidencial afín a Gustavo Petro, encabezarán hoy actos alternos a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. En la víspera, se alistaban los últimos detalles logísticos para la ceremonia que dará un viraje al rumbo político y social de todo el país.

Cali está preparada y particularmente blindada para ser escenario de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente. La ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, a partir de las 3:00 de la tarde.

El Dato: La investidura, por primera vez rompe con la estricta tradición de realizar la ceremonia de cambio de mando en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ahora se hará en Cali.

Los izquierdistas anunciaron concentraciones en Barranquilla, Cali y Bogotá en lo que señalan será una “expresión pacífica de desobediencia civil” y soberanía popular. “Sobre el juramento de posesión de Abelardo de la Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que sólo es subsanable con su renuncia a ella para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo.

“La jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y con su soberanía”, señaló Cepeda en un comunicado.

Sobre la jornada que se convocó en Cali, misma ciudad en la que De la Espriella tomará juramento, ésta será liderada por Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial, quien junto con otro importante bloque de congresistas estará en el monumento de Puerto Resistencia.

Más vigilancia. Ayer mismo ya había un despliegue de seguridad, mismo que no se limitará a Cali, Valle del Cauca. En distintos puntos del país, gobernaciones, alcaldías, Policía y Ejército activaron planes especiales para blindar una de las jornadas institucionales de mayor relevancia del calendario nacional.

La estrategia contempla el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en ciudades, municipios y corredores estratégicos, con énfasis en prevención, inteligencia, control territorial y capacidad de reacción.

Las autoridades coinciden en que el objetivo es garantizar la movilidad, preservar la convivencia ciudadana y mantener condiciones de seguridad en zonas urbanas y rurales, mientras se desarrollan los actos oficiales.

Asistentes

A la investidura asistirán ocho mandatarios y dos jefes de Estado:

El rey Felipe VI, jefe de Estado español

Javier Milei, Argentina

José Antonio Kast, Chile

Santiago Peña, Paraguay

Daniel Noboa, Ecuador

José Raúl Mulino, Panamá

Laura Fernández, Costa Rica

nasry Asfura, Honduras

Luis Abinader, República Dominicana

Gilmar Pisas, primer ministro de Curazao

Vicepresidentes de El Salvador y Guatemala

Va subsecretaria a investidura

La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke, representará este viernes al Gobierno de México en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

En nombre del país, la funcionaria transmitirá las felicitaciones al próximo mandatario y expresará la disposición de la administración mexicana para profundizar la relación bilateral entre ambas naciones.

Antes de la ceremonia, Serur sostuvo ayer un encuentro con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien deseó éxito durante la gestión que comenzará con el nuevo gobierno colombiano.

Serur Smeke ocupa este puesto desde diciembre de 2024, tras desempeñarse como embajadora de México en Ecuador entre junio de 2019 y abril de 2024. Su gestión terminó en medio de la crisis diplomática entre ambos países, después de que el gobierno ecuatoriano la declaró persona non grata y México ordenó su regreso.