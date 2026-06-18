Trump contra México en G7: Cárteles gobiernan

El presidente Donald Trump, en conferencia de prensa en la cumbre del G7, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente sus señalamientos contra México e insistió en que los cárteles del narcotráfico controlan al país.

Desde la cumbre del Grupo de los Siete (G7), advirtió que la frontera se ha convertido en prioridad dentro de la lucha antidrogas que sostiene su administración.

La declaración formó parte de una estrategia en la que el mandatario presentó el combate al narcotráfico como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. El republicano colocó el tema junto a migración, control fronterizo y comercio, tres ejes que su gobierno ha vinculado con la relación con México desde el arranque de su segundo mandato.

Donald Trump también habló de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una mujer muy buena, pero muy asustada”. La declaración amplió el choque político que ha sostenido con la mandataria en temas de seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral.

Además, vinculó esta nueva etapa de su estrategia con la situación interna mexicana. “Se ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México. Es triste, pero es así”, declaró al cierre de su participación en el foro de las principales economías industrializadas.

El presidente estadounidense presentó el tráfico terrestre de drogas como el nuevo foco de su estrategia. Afirmó que los operativos de su administración redujeron 97.2 por ciento el ingreso de narcóticos por mar y sostuvo que ahora la presión se concentrará en la frontera con México.

Aseguró que la frontera registró una reducción de 61 por ciento en el cruce de drogas desde el inicio de su gobierno, dato que colocó junto con acciones que han emprendido contra lanchas rápidas, redes marítimas y envíos a través del Pacífico.

De acuerdo con su mensaje, las organizaciones criminales han reducido el uso de rutas marítimas debido a las acciones militares de Estados Unidos en su contra, por lo que ahora trasladan drogas principalmente por tierra, mediante vehículos particulares, camiones y otros medios que cruzan la frontera hacia su territorio.

Trump adelantó que los líderes del G7 acordaron reforzar la coordinación contra el tráfico de drogas, la migración irregular y otros asuntos fronterizos. En su mensaje incluyó, además, referencias a comercio, minerales críticos y desarrollo privado en el hemisferio occidental.

Con ese mensaje, el mandatario colocó a los cárteles como un asunto prioritario de su agenda de seguridad. Desde enero del año pasado, ha usado el combate contra estos grupos delictivos como una de las banderas de su segundo mandato, y ha advertido que actuará si considera insuficiente la respuesta mexicana.

Junto al jefe de la Casa Blanca aparecieron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Comercio, Howard Lutnick, dos funcionarios clave para la agenda exterior de Washington. La presencia de ambos colocó el mensaje de Trump en un plano más amplio, donde el combate al narcotráfico se cruza con migración, control fronterizo, comercio y seguridad hemisférica.









Piden regaño a prima de AMLO por insultar al presidente de EU

| Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Secretaría de Bienestar evaluar si Manuela Obrador, prima del expresidente y quien hoy ocupa un cargo como delegada del Bienestar en Chiapas, incurrió en una falta administrativa al insultar a Donald Trump.

Durante una asamblea informativa que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, aparentemente el pasado martes, la pariente del fundador de Morena se refirió al republicano como un “tirano misógino” y “un tipo asqueroso”, a razón de las declaraciones que ha emitido respecto a México.

2 veces consecutivas Manuela Obrador fue diputada federal

“Queremos organizarnos para poder defender nuestra soberanía ante el tirano misógino que tenemos en Estados Unidos, que además, quiere nuestro país. Es un tipo asqueroso realmente. No tiene interés en ayudar a México, quiere los recursos naturales de México. Lo sabemos. Está tratando de debilitarnos desde adentro, utilizando a los medios para malinformar y atacar a quienes representan algo en México”, expresó.

Al respecto, la mandataria federal se desmarcó de tales calificativos y comentó que la titular de Bienestar, Leticia Ramírez, le reportó la situación, frente a la cual instruyó a evaluar si tales declaraciones constituyen alguna falta.

“No, pues no (estoy de acuerdo). Ayer me informó la secretaria de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ver realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza”, dijo.

La Presidenta incluso consideró que el caso también sea sometido a revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aunque no afirmó que el plan sea imponer una sanción a la delegada, sí comentó que por lo menos debe de haber un llamado de atención.

“Bueno, vamos a ver, porque hay que ver si… Le llame, que vea la Secretaría de Bienestar y, si es necesario, la revisión de la Secretaría de Anticorrupción. Pero pues por lo menos tiene que haber un llamado de atención”, comentó.

Opinó que lo dicho no fue correcto, porque ocupa un cargo público como delegada; además, le pidió decidir en qué cargo se desempeñará, porque consideró que no puede ser servidora y a la vez militante del partido Morena.

“Pero no es correcto. Eres delegada de Bienestar o eres militante de Morena. A lo mejor puede ser militante de Morena, pero no puede estar en las dos tareas. Entonces, tiene que definir en cuál tarea va a estar”, declaró.

Sheinbaum Pardo subrayó que las declaraciones de Manuela Obrador no representan la postura de su gobierno, ya que el trato debe de ser con respecto a Trump.

“Y obviamente no representa el sentir del gobierno de México, que más allá de una opinión personal de alguien, es representante del gobierno. Y nosotros pues tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos”, dijo.

Trump: EU estaría mejor sin el T-MEC

| Por Cuahutli R. Badillo |

El presidente Donald Trump dijo que a su país le iría mejor sin el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que preferiría no tener uno nuevo, pero agregó que estaba abierto a hacerlo.

“Preferiría no tener el acuerdo, pero podría firmarlo. Correcto. Pero preferiría... nos va mejor como país si no tenemos un acuerdo… Sí, estoy pensando en que tal vez no seamos capaces de llegar a un acuerdo. Preferiría no tener el T-MEC“, dijo el mandatario.

Reiteró que a Estados Unidos le va mejor sin el acuerdo y que el T-MEC sólo le pareció bueno porque sacó a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se estableció una cláusula para finalizarlo.

34 capítulos tiene el T-MEC, incluyendo reglas de origen

“Creo que es mejor sin él. Quiero decir, para ser honesto contigo. No soy un gran admirador de él. Me gustó porque nos sacó del TLCAN (NAFTA)… En otras palabras, después de seis años tenías una cláusula que nos sacó del TLCAN. Eso es lo que más me gustó. Nos va mejor sin un acuerdo”, agregó el mandatario estadounidense.

Apenas hace siete días, Donald Trump externó que podría no renovar el acuerdo comercial y afirmó que estaba discutiendo el asunto con el gobierno mexicano y canadiense; agregó que

Marcelo Ebrard, titular de Economía (SE) ı Foto: Cuartoscuro

a Estados Unidos le va mejor sin sus socios comerciales, que no necesita los automóviles, la madera, ni la energía, “no necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”.

Por su parte, el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, dijo el lunes pasado que entendía la posición del presidente estadounidense, pero “hoy por hoy en lo que estamos es, prácticamente, ya en la revisión del tratado, es una conversación formal; la tercera ronda va a ser el día 20 de julio, significa que estamos en un proceso de revisión del tratado; me queda muy claro que si la decisión política fuera que no se prolongue o no siga vigente, ya lo sabríamos, ya nos lo habrían comunicado, ya no estaríamos en conversaciones formales”, indicó en conferencia de prensa.



