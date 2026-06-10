Trump afirma que podría no renovar el T-MEC; advierte que van por drogas ‘que entran por tierra’

A menos de un mes que se realice la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como lo mandata el capítulo 34.7 del acuerdo, el presidente Donald Trump declaró que podría no renovarlo y afirmó que estaba discutiendo el asunto con el gobierno mexicano y canadiense.

“No estoy buscando renovarlo. Quiero decir, hice el T-MEC y la razón principal por la que lo hice es que el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) fue el peor tratado comercial que he visto en mi vida. Y lo mejoré, pero yo tenía el derecho de terminarlo. Y con el NAFTA, no teníamos el derecho de terminarlo”, señaló el en una conferencia en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense dijo que no sabe si renovará el T-MEC porque a Estados Unidos le va mejor sin sus socios comerciales, que no necesita los automóviles, la madera, ni la energía, “no necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”.

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Añadió que, por el T-MEC, Estados Unidos tiene déficits comerciales con ambos países, y debería ser al revés, “tener superávits con ellos”.

“El NAFTA fue el peor tratado comercial que jamás hayamos tenido. El USMCA (T-MEC) hizo una cosa que me encantó. Después de seis años, se presenta para su renovación. No sé si lo voy a renovar porque, para ser honesto contigo, a Estados Unidos le va mucho mejor… Lo principal que conseguí, fue un trato mucho mejor que el TLCAN, mucho, mucho mejor. Era en cierta forma un buen trato, pero fue un gran trato por una razón: dio el derecho de terminarlo”, destacó.

La declaración se da a sólo seis días de que inicie la segunda ronda bilateral formal entre México y Estados Unidos, en donde se tratarán temas del sector agropecuario y se realizará en Washington, D.C.

Donald Trump advirtió que ahora su gobierno se está concentrando en las drogas que entran a Estados Unidos “por tierra”.

“Odio decirle esto a México, pero ahora estamos concentrados en las drogas que entran por tierra”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

“El mar fue mucho más difícil”, señaló, en alusión a los ataques que las fuerzas estadounidenses han lanzado contra supuestas narcoembarcaciones.

“Muchas drogas estaban entrando por mar”, dijo. Sin embargo, afirmó que gracias a las operaciones contra estas lanchas, el flujo de drogas “ha caído en un 97%”.

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FGR